На Прикарпатті жінку позбавили волі на 5 років за звеличування Леніна та Сталіна

В Івано-Франківську уродженку Росії засудили до 5 років позбавлення волі за пропаганду комуністичного режиму.
Жінку звинуватили за ч. 1, 2 ст. 436-1 Кримінального кодексу України: пропаганда та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, повідомили у обласній прокуратурі.
У суді прокурор довів, що обвинувачена упродовж 2019-2022 років у забороненій в Україні соціальній мережі "Вконтакте" популяризувала ідеї відродження та відновлення СРСР та виправдовувала злочинний режим, звеличувала Леніна та Сталіна.
Відомо, що засуджена з 2015 року отримала громадянство України та проживала в місті Івано-Франківську.
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Нагадаємо, у Харкові з Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відрахували студентку Аміну Афанасьєву, яка співпрацює з окупаційною адміністрацією захопленого Маріуполя.
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