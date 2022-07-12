На Прикарпатті жінку позбавили волі на 5 років за звеличування Леніна та Сталіна

Яна Осадча журналіст
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12 липня 2022

В Івано-Франківську уродженку Росії засудили до 5 років позбавлення волі за пропаганду комуністичного режиму.

Жінку звинуватили за ч. 1, 2 ст. 436-1 Кримінального кодексу України: пропаганда та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, повідомили у обласній прокуратурі.

У суді прокурор довів, що обвинувачена упродовж 2019-2022 років у забороненій в Україні соціальній мережі "Вконтакте" популяризувала ідеї відродження та відновлення СРСР та виправдовувала злочинний режим, звеличувала Леніна та Сталіна.

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Відомо, що засуджена з 2015 року отримала громадянство України та проживала в місті Івано-Франківську.

 Фото: SergPoznanskiy/Depositphotos

Нагадаємо, у  Харкові з Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відрахували студентку Аміну Афанасьєву, яка співпрацює з окупаційною адміністрацією захопленого Маріуполя.

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