Зоозахисники врятували зґвалтованого собаку на Житомирщині

У Малині на Житомирщині місцеві мешканці та зоозахисники врятували собаку, яка була зґвалтована.
Врятовану тварину назвали Сарою, повідомляє зоозахисна організація UAnimals у Telegram.
Мешканки міста знайшли собаку 9 липня – вона була дуже травмована і не могла самостійно пересуватися.
Жінки відвезли Сару до ветеринара, який встановив, що тварина була зґвалтована.
"Собака мала рвані рани в області поперекового відділу хребта та промежини", – кажуть в UAnimals.
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|Собака була дуже травмована і не могла пересуватися. Скріншот з відео UAnimals
Сара отримала травми близько двох тижнів тому в результаті фізичної розправи. Тварина поки що не може пересуватися самостійно.
Зоозахисники уже звернулася до правоохоронців, щоб знайти кривдника собаки.
"UAnimals звернулися до Національної поліції Житомирської області з заявою про вчинення кримінального злочину та вимогою невідкладно розпочати досудове розслідування", – кажуть зоозахисники.
|UAnimals уже звернулися до Національної поліції Житомирської області
Наразі Сара перебуває на лікуванні – UAnimals обіцяють повідомляти про стан здоров‘я чотирилапої.
"З жорстокості до тварин починається жорстокість до людей. Ми дуже хочемо, щоб той, хто вчинив так з Сарою, був покараний та відповів за свій нелюдський вчинок", – наголошують зоозахисники.
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