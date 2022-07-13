Зоозахисники врятували зґвалтованого собаку на Житомирщині

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 липня 2022

У Малині на Житомирщині місцеві мешканці та зоозахисники врятували собаку, яка була зґвалтована.

Врятовану тварину назвали Сарою, повідомляє зоозахисна організація UAnimals у Telegram.

Мешканки міста знайшли собаку 9 липня – вона була дуже травмована і не могла самостійно пересуватися. 

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Жінки відвезли Сару до ветеринара, який встановив, що тварина була зґвалтована. 

"Собака мала рвані рани в області поперекового відділу хребта та промежини", – кажуть в UAnimals. 

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 Собака була дуже травмована і не могла пересуватися. Скріншот з відео UAnimals

Сара отримала травми близько двох тижнів тому в результаті фізичної розправи. Тварина поки що не може пересуватися самостійно.

Зоозахисники уже звернулася до правоохоронців, щоб знайти кривдника собаки.

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"UAnimals звернулися до Національної поліції Житомирської області з заявою про вчинення кримінального злочину та вимогою невідкладно розпочати досудове розслідування", – кажуть зоозахисники.

 UAnimals уже звернулися до Національної поліції Житомирської області

Наразі Сара перебуває на лікуванні – UAnimals обіцяють повідомляти про стан здоров‘я чотирилапої. 

"З жорстокості до тварин починається жорстокість до людей. Ми дуже хочемо, щоб той, хто вчинив так з Сарою, був покараний та відповів за свій нелюдський вчинок", – наголошують зоозахисники.

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