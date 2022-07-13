Зоозахисники врятували зґвалтованого собаку на Житомирщині

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
33938
13 липня 2022

У Малині на Житомирщині місцеві мешканці та зоозахисники врятували собаку, яка була зґвалтована.

Врятовану тварину назвали Сарою, повідомляє зоозахисна організація UAnimals у Telegram.

Мешканки міста знайшли собаку 9 липня – вона була дуже травмована і не могла самостійно пересуватися. 

Жінки відвезли Сару до ветеринара, який встановив, що тварина була зґвалтована. 

"Собака мала рвані рани в області поперекового відділу хребта та промежини", – кажуть в UAnimals. 

Читайте також: На Львівщині судитимуть чоловіка, який вбив вилами цуценя через "особисту неприязнь"

 Собака була дуже травмована і не могла пересуватися. Скріншот з відео UAnimals

Сара отримала травми близько двох тижнів тому в результаті фізичної розправи. Тварина поки що не може пересуватися самостійно.

Зоозахисники уже звернулася до правоохоронців, щоб знайти кривдника собаки.

"UAnimals звернулися до Національної поліції Житомирської області з заявою про вчинення кримінального злочину та вимогою невідкладно розпочати досудове розслідування", – кажуть зоозахисники.

 UAnimals уже звернулися до Національної поліції Житомирської області

Наразі Сара перебуває на лікуванні – UAnimals обіцяють повідомляти про стан здоров‘я чотирилапої. 

"З жорстокості до тварин починається жорстокість до людей. Ми дуже хочемо, щоб той, хто вчинив так з Сарою, був покараний та відповів за свій нелюдський вчинок", – наголошують зоозахисники.

Читайте також: Поліція взяла під варту чоловіка, який жорстко вбив павича на Буковині




 5838
Суспільство

"Я її навіть не поцілував". Спогади рідних про жертв обстрілу ТЦ "Амстор" у Кременчуці

Команда Меморіалу цивільних жертв війни Росії проти України
 26439
Суспільство

"Найважче – віддавати тіло матері". Історія волонтерки, що вивозить загиблих воїнів із гарячих точок

Богдана Торба
 30844
Суспільство

Офіційно зниклий безвісти, та насправді – в полоні. Історія 19-річного морпіха, який боронив Маріуполь

Вікторія Андрєєва

Головне на сайті


Суспільство

"Я її навіть не поцілував". Спогади рідних про жертв обстрілу ТЦ "Амстор" у Кременчуці

Команда Меморіалу цивільних жертв війни Росії проти України
Коронавірус нікуди не зник: ВООЗ закликає повернути масковий режим
В Україні з'явиться монета, присвячена Військово-морським силам ЗСУ. ФОТО
Як розпізнати фейкове фото в інтернеті? Інструкція Мінцифри
В Україні створили 200 стипендій для навчання на IT-курсі
Петиція про звання Героя України для загиблого на "Азовсталі" воїна набрала 25 тисяч
Суспільство

"Найважче – віддавати тіло матері". Історія волонтерки, що вивозить загиблих воїнів із гарячих точок

Богдана Торба
Суспільство

Офіційно зниклий безвісти, та насправді – в полоні. Історія 19-річного морпіха, який боронив Маріуполь

Вікторія Андрєєва