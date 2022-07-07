На Львівщині судитимуть чоловіка, який вбив вилами цуценя через "особисту неприязнь"

На Львівщині судитимуть чоловіка, який жорстоко вбив вилами маленьке цуценя, що бігло дорогою.

Інцидент трапився ще 29 травня у містечку Турка, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

"У травні цього року обвинувачений, перебуваючи на дорозі загального користування у місті Турки, побачив цуценя та, з мотивів особистої неприязні, вдарив собаку вилами по голові. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень тварина померла", – розповіли у прокуратурі.

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Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України). Досудове розслідування у справі уже завершено, тож її передали до суду.

Чоловікові, у разі доведення його провини у суді, загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Макаровом, що на Київщині, в ямі зі сміттям знайшли замінованого собаку, якого побили окупанти.

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