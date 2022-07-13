Діти з Луганщини зможуть вступати до шкіл Дніпропетровщини за спрощеною системою

У Дніпропетровській області дітей-переселенців з Луганщини зараховуватимуть до шкіл за спрощеною системою.
Школи прийматимуть навіть тих, хто втратив документи.
Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
Щоб зарахувати дитину на навчання, батькам або опікунам потрібно звернутися до найближчої школи та написати заяву.
Читайте також: Хто має вирішувати, в якій школі навчатися дітям-переселенцям – пояснює освітній омбудсмен
|Фото: alebloshka/Depositphotos
З документів необхідно мати копію свідоцтва про народження та медичну довідку.
Якщо ці документи втрачені, достатньо буде довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи.
Наразі до місцевих шкіл уже записалися майже 9 тисяч дітей-переселенців із різних регіонів.
Читайте також: Як дітям-переселенцям продовжити навчання у школі? Пояснює омбудсмен