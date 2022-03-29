Як дітям-переселенцям продовжити навчання у школі? Пояснює омбудсмен

В Україні всі школярі-переселенці можуть переходити до місцевих шкіл або здобувати освіту дистанційно.

Наразі до навчання вже повернулися понад 44 тисячі дітей, яким довелося евакуюватися.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, як діти-переселенці можуть продовжити вчитися.

"Кожна дитина, яка вимушена була залишити дім та евакуюватися в інші регіони України, має право здобувати загальну середню освіту за формою, яка є найбільш безпечною для дитини", – наголосив Уповноважений.

Фото: alebloshka/Depositphotos

Існує кілька способів, як школярі можуть продовжити вчитися:

Варіант №1: дистанційне навчання

Дитина може навчатися за дистанційною формою у тому закладі, де й раніше.

Навіть якщо школу фізично зруйнували – вона все одно може організовувати "дистанційку" для своїх учнів.

Зокрема, школярі можуть навчатися за допомогою платформи "Всеукраїнська школа онлайн".

Варіант №2: навчання у місцевій школі

Якщо у школі не організовано дистанційне навчання, дитина може продовжити навчання в іншому закладі за її новим місцем перебування.

Для цього один із батьків, опікунів, родичів чи інших законних представників повинен подати до закладу відповідну заяву про зарахування (її скановану копію чи фотокопію).

Заява подається будь-яким способом: особисто або електронною поштою, через месенджер тощо.

Якщо у законних представників є свідоцтво про народження дитини чи свідоцтво її навчальних досягнень, бажано додати до заяви скановані копії чи фотокопії цих документів.

Також омбудсмен закликає місцеві органи освіти вести окремий облік та формували реєстр школярів за місцем їхнього перебування і навчання.

Зокрема, ці реєстри повинні містити:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);

дату народження;

місце проживання (перебування);

місце навчання (заклад освіти);

попереднє місце проживання (перебування);

попереднє місце навчання (заклад освіти);

форму здобуття освіти;

належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами.

Детальніше про те, яким буде освітній процес в Україні, можна дізнатися з цього наказу Міністерства освіти і науки.

Нагадаємо, раніше омбудсмен також пояснював, що українські вчителі мають право викладати у школах дистанційно, навіть перебуваючи за кордоном.

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