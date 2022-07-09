Хто має вирішувати, в якій школі навчатися дітям-переселенцям – пояснює освітній омбудсмен

Яна Осадча журналіст
3692
9 липня 2022

Батьки дитини-переселенця мають право самостійно вирішувати, піде учень у школу в новому місті чи продовжить відвідувати онлайн-зайняття у старій школі.

Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов у інтерв’ю "Детектор медіа".

"Школяра можна перевести в будь-яку школу, якщо так вирішують батьки", – говорить він.

За словами Горбачова, директори шкіл, які знаходяться у небезпечній зоні, можуть наполягати, щоб дитина-переселенець продовжувала навчання онлайн.

 Сергій Горбачов. Фото з особистої сторінки

"Це їхні гроші. Від наповненості класів залежить фінансування школи", – каже він.

Освітній обудсмен рекомендує батькам, які були вимушені переїхати з дітьми на більш безпечну територію України, віддавати школярів у навчальні заклади, які будуть працювати очно.

Читайте також: Wi-Fi в укриттях та змішана форма навчання: як зміниться освітній процес з 1 вересня

"Все ж очне навчання– це кращий варіант, тому, якщо евакуація може тривати довго і є шанс навчатися очно, то дитині варто відвідувати школу. Це допоможе її соціалізації, сприятиме наданню психологічної допомоги, також результати навчання будуть кращими, ніж за онлайн-навчання", – вважає Горбачов.

Читайте також: Батьки пропонують заборонити очне навчання до завершення війни




 19454
Суспільство

"Це мій спосіб не з’їхати з глузду". Історія підлітка, який евакуювався до Німеччини та організовує акції на підтримку України

Олена Буруль
 13009
КУЛЬТУРА

Ви все чули? Вірш Шевченка від Дорофєєвої, кліп на тепловізор та інші українські музичні релізи червня-2022

Пилип Пухарєв
 32791
ЗАПИТАЙ ЖИТТЯ

Чи можна виїжджати з області без дозволу військкомату і що не так із Порядком Генштабу?

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

"Це мій спосіб не з’їхати з глузду". Історія підлітка, який евакуювався до Німеччини та організовує акції на підтримку України

Олена Буруль
Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала понад 25 тис. голосів
Освітній омбудсмен розповів, чи зможуть діти вивчати у школах російську мову
У Луцьку 8-річний хлопчик грає з перехожими в шахи на гроші, які передає ЗСУ
Хто має вирішувати, в якій школі навчатися дітям-переселенцям – пояснює освітній омбудсмен
Скільки пар одружилося в Україні за перше півріччя 2022 року – розповіли у Мін'юсті
КУЛЬТУРА

Ви все чули? Вірш Шевченка від Дорофєєвої, кліп на тепловізор та інші українські музичні релізи червня-2022

Пилип Пухарєв
ЗАПИТАЙ ЖИТТЯ

Чи можна виїжджати з області без дозволу військкомату і що не так із Порядком Генштабу?

Олена Барсукова