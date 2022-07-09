Хто має вирішувати, в якій школі навчатися дітям-переселенцям – пояснює освітній омбудсмен

Батьки дитини-переселенця мають право самостійно вирішувати, піде учень у школу в новому місті чи продовжить відвідувати онлайн-зайняття у старій школі.

Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов у інтерв’ю "Детектор медіа".

"Школяра можна перевести в будь-яку школу, якщо так вирішують батьки", – говорить він.

За словами Горбачова, директори шкіл, які знаходяться у небезпечній зоні, можуть наполягати, щоб дитина-переселенець продовжувала навчання онлайн.

Сергій Горбачов. Фото з особистої сторінки

"Це їхні гроші. Від наповненості класів залежить фінансування школи", – каже він.

Освітній обудсмен рекомендує батькам, які були вимушені переїхати з дітьми на більш безпечну територію України, віддавати школярів у навчальні заклади, які будуть працювати очно.

"Все ж очне навчання– це кращий варіант, тому, якщо евакуація може тривати довго і є шанс навчатися очно, то дитині варто відвідувати школу. Це допоможе її соціалізації, сприятиме наданню психологічної допомоги, також результати навчання будуть кращими, ніж за онлайн-навчання", – вважає Горбачов.