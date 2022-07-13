В Україні створили 200 стипендій для навчання на IT-курсі

Благодійний фонд Nova Ukraine надає українцям 200 стипендій, які покривають вартість навчання на IT-спеціальностях на онлайн-платформі Prometheus.

Йдеться про пакет курсу "Front-end розробка". Детальніше з програмою можна ознайомитись на сайті Prometheus.

Курс передбачає 20 годин відеолекцій, 50 практичних завдань, курсову роботу та постійну чат-підтримку викладача.

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Лекторкою курсу є Світлана Сікора – senior front-end developer компанії N-iX, яка розробляла застосунки для компаній Honda, Toyota і Ryanair.

"IT – єдина українська галузь, що зросла за результатами першого півріччя 2022 року. Цей анонс є першим кроком великого проєкту Prometheus та наших партнерів, що ставить за мету допомогти 50 000 українців отримати роботу в IT і пришвидшити відновлення економіки під час війни", – каже співзасновник Prometheus Іван Примаченко.

Хто може претендувати на стипендію:

українці з окупованих територій, які і були зареєстровані там станом на 24.02.2022;

українці зі статусом статус внутрішньо переміщеної особи чи з чи правом тимчасового захисту за кордоном України після 24.02.2022;

військові, які беруть участь в бойових діях чи були учасниками АТО/ООС, а також їхні члени родини.

Для участі в стипендіальній програмі учасникам необхідно заповнити форму до 2 серпня.

Необхідною умовою для участі у стипендіальній програмі є наявність сертифіката про успішне завершення безкоштовного курсу "Основи Web UI розробки 2022", або іншого з базовими навичками HTML/CSS/JavaScript.

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Учасників відбиратимуть до 4 серпня, усі претенденти будуть сповіщені електронною поштою.

Нагадаємо, раніше Кабмін запустив програму "IT Generation", в ході якої українців без досвіду роботи навчатимуть програмуванню.