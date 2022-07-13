Як розпізнати фейкове фото в інтернеті? Інструкція Мінцифри

В умовах війни пропагандисти частіше вдаються до фейків, зокрема поширюють неправдиві фото.
"З початком повномасштабного вторгнення в інтернеті збільшилася кількість фейкових зображень. Їх легко підробити і в них легко повірити. Однак далеко не всі можуть відрізнити достовірне зображення і фейкове", – кажуть у Міністерстві цифрової трансформації.
У Мінцифрі пояснили, як розпізнати фейкові фотографії онлайн.
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|Фото: AEcheva/Depositphotos
Як визначити фейкове зображення?
✅ Уважно розгляньте фото і зверніть увагу на:
- перспективу, пропорції об'єктів;
- тіні, віддзеркалення;
- фокус зображення;
- контрастність і кольори;
- відповідність погоді, географічній топології, архітектурі;
- відповідність назві вулиць, номерам машин тощо.
✅ Про підробку може свідчити кричуща назва чи підпис до фото. Наприклад, фото з підписами "шок", "сенсація", "терміново", "це фото видаляють звідусюди", "неймовірно" несуть ознаку маніпуляції і, ймовірно, можуть бути фейком.
✅ Перевірте ресурс, на якому ви побачили фото.
Оцініть, чи є там інші схожі публікації із кричущими та маніпулятивними заголовками, які охоплення у порталу, чи вказаний автор, першоджерело, додаткові матеріали.
✅ Перевірте фото через спеціальні програми: Google Search by Images, TinEye. Вони допоможуть встановити першоджерело.
✅ Програми Fotoforensics, Duplichecker допоможуть переглянути зміни пікселів.
Так ви зможете дізнатися, чи змінювали фото у фоторедакторах, зчитати геодані, метадані та додаткову інформацію навіть про тип камери, на яку було знято фотографію.
Нагадаємо, раніше у Мінцифрі пояснювали, як убезпечити себе онлайн під час війни.
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