Як розпізнати фейкове фото в інтернеті? Інструкція Мінцифри

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 липня 2022

В умовах війни пропагандисти частіше вдаються до фейків, зокрема поширюють неправдиві фото.

"З початком повномасштабного вторгнення в інтернеті збільшилася кількість фейкових зображень. Їх легко підробити і в них легко повірити. Однак далеко не всі можуть відрізнити достовірне зображення і фейкове", – кажуть у Міністерстві цифрової трансформації.

У Мінцифрі пояснили, як розпізнати фейкові фотографії онлайн.

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 Фото: AEcheva/Depositphotos

Як визначити фейкове зображення?

✅ Уважно розгляньте фото і зверніть увагу на: 

  • перспективу, пропорції об'єктів;
  • тіні, віддзеркалення;
  • фокус зображення;
  • контрастність і кольори;
  • відповідність погоді, географічній топології, архітектурі;
  • відповідність назві вулиць, номерам машин тощо. 

✅ Про підробку може свідчити кричуща назва чи підпис до фото. Наприклад, фото з підписами "шок", "сенсація", "терміново", "це фото видаляють звідусюди", "неймовірно" несуть ознаку маніпуляції і, ймовірно, можуть бути фейком. 

✅ Перевірте ресурс, на якому ви побачили фото. 

Оцініть, чи є там інші схожі публікації із кричущими та маніпулятивними заголовками, які охоплення у порталу, чи вказаний автор, першоджерело, додаткові матеріали. 

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Перевірте фото через спеціальні програми: Google Search by Images, TinEye. Вони допоможуть встановити першоджерело. 

✅ Програми Fotoforensics, Duplichecker допоможуть переглянути зміни пікселів.

Так ви зможете дізнатися, чи змінювали фото у фоторедакторах, зчитати геодані, метадані та додаткову інформацію навіть про тип камери, на яку було знято фотографію.

Нагадаємо, раніше у Мінцифрі пояснювали, як убезпечити себе онлайн під час війни.

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