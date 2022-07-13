В Україні з'явиться монета, присвячена Військово-морським силам ЗСУ. ФОТО

Національний банк України представив пам’ятну монету, присвячену Військово-морським силам Збройних сил України.

На монеті номіналом 10 гривень зображена емблема ВМС, а також інші символи й напис "Вірність, мужність, сила".

Її введуть в обіг з 14 липня, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Присвячена окремому виду Збройних Сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами Збройних Сил, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету й державних інтересів України", – йдеться в описі.

Фото: Генштаб ЗСУ

У центрі на аверсі монети розміщена емблема ВМС ЗСУ.

Знизу ліворуч від неї – малий Державний Герб України, а праворуч – номінал 10 та графічний символ гривні.

Водночас на реверсі зображені різні типи кораблів – як символ ВМС ЗСУ, кажуть у Генштабі.

До їхнього складу крім надводних сил також входить морська авіація, морська піхота, берегова артилерія тощо.