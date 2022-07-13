В Україні з'явиться монета, присвячена Військово-морським силам ЗСУ. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 липня 2022

Національний банк України представив пам’ятну монету, присвячену Військово-морським силам Збройних сил України. 

На монеті номіналом 10 гривень зображена емблема ВМС, а також інші символи й напис "Вірність, мужність, сила".

Її введуть в обіг з 14 липня, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Присвячена окремому виду Збройних Сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами Збройних Сил, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету й державних інтересів України", – йдеться в описі.

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 Фото: Генштаб ЗСУ

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У центрі на аверсі монети розміщена емблема ВМС ЗСУ.

Знизу ліворуч від неї – малий Державний Герб України, а праворуч – номінал 10 та графічний символ гривні.

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Водночас на реверсі зображені різні типи кораблів – як символ ВМС ЗСУ, кажуть у Генштабі.

До їхнього складу крім надводних сил також входить морська авіація, морська піхота, берегова артилерія тощо.

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