Про зброю, тактику і медицину: для військових запустили мінібібліотеку

Для захисників України створили "Мінібібліотеку українського військового", де зібрана корисна і життєво необхідна інформація в умовах повномасштабної війни.
Платформу розробили комунікаційне агентство provid та Міжнародна організація The Mozart Group. Остання займається навчанням, консультуванням і оснащенням підрозділів Збройних сил України та добровольчих об’єднань.
Мінібібліотека для українських захисників складається із чотирьох розділів. У кожному з них є відеоматеріали.
"Тактика"
У цьому розділі можна дізнатися про тактики ведення бою, наступальні повітряні операції, відступальні дії, оборону бойової позиції, проведення оборони взводом тощо. Також розділ містить міні-посібник з оборони міст в умовах повномасштабної війни та посібник військової графіки та символів від НАТО.
|Фото: Bumble-Dee/Depositphotos
"Медицина"
Цей розділ містить інформацію про надання екстреної медичної допомоги, рекомендації для медичного персоналу щодо тактичної допомоги пораненим у бою.
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"Вибухівка"
З розділу "Вибухівка" захисники можуть дізнатися інструкції зі створення вибухівок, а також утилізації вибухонебезпечних предметів, як от:
- фугасної протипіхотної міни,
- протипіхотної осколкової міни,
- міни "Медальйон",
- протитанкової міни (ПТМ-3),
- стабілізованої ракети з кумулятивним зарядом тощо.
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"Зброя"
У цьому розділі можна знайти інструкцію з користування різними видами зброї, яку Україна застосовує під час війни з РФ:
- "Панцерфаустом"
- протиракетним комплексом "Корсар",
- переносним зенітно-ракетним комплексом Stinger,
- військовою технікою тощо.
Наповненням "Мінібібліотеки українського військового" займалася команда The Mozart Group, до складу якої входять військові експерти з різних країн світу, які брали участь у війнах в Іраку, Афганістані та Сирії.
Наразі матеріали Мінібібліотеки доступні на сайті, а також як застосунок для Android. Робота над версією iOS ще триває.
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