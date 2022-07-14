Про зброю, тактику і медицину: для військових запустили мінібібліотеку

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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14 липня 2022

Для захисників України створили "Мінібібліотеку українського військового", де зібрана корисна і життєво необхідна інформація в умовах повномасштабної війни.

Платформу розробили комунікаційне агентство provid та Міжнародна організація The Mozart Group. Остання займається навчанням, консультуванням і оснащенням підрозділів Збройних сил України та добровольчих об’єднань.

Мінібібліотека для українських захисників складається із чотирьох розділів. У кожному з них є відеоматеріали. 

"Тактика"

У цьому розділі можна дізнатися про тактики ведення бою, наступальні повітряні операції, відступальні дії, оборону бойової позиції, проведення оборони взводом тощо. Також розділ містить міні-посібник з оборони міст в умовах повномасштабної війни та посібник військової графіки та символів від НАТО.

 Фото: Bumble-Dee/Depositphotos

"Медицина"

Цей розділ містить інформацію про надання екстреної медичної допомоги, рекомендації для медичного персоналу щодо тактичної допомоги пораненим у бою.

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"Вибухівка"

З розділу "Вибухівка" захисники можуть дізнатися інструкції зі створення вибухівок, а також утилізації вибухонебезпечних предметів, як от:

  • фугасної протипіхотної міни,
  • протипіхотної осколкової міни,
  • міни "Медальйон",
  • протитанкової міни (ПТМ-3),
  • стабілізованої ракети з кумулятивним зарядом тощо.

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"Зброя"

У цьому розділі можна знайти інструкцію з користування різними видами зброї, яку Україна застосовує під час війни з РФ:

  • "Панцерфаустом"
  • протиракетним комплексом "Корсар",
  • переносним зенітно-ракетним комплексом Stinger,
  • військовою технікою тощо.

Наповненням "Мінібібліотеки українського військового" займалася команда The Mozart Group, до складу якої входять військові експерти з різних країн світу, які брали участь у війнах в Іраку, Афганістані та Сирії.

Наразі матеріали Мінібібліотеки доступні на сайті, а також як застосунок для Android. Робота над версією iOS ще триває.

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