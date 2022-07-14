За 140 днів війни у столиці одружилися понад 8 тисяч пар і народилося майже 5 тисяч дітей

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
1388
14 липня 2022

Від початку повномасштабної війни у Києві одружилися понад 8 тисяч пар і народилися 4 906 дітей.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Зокрема, з 24 лютого 8289 закоханих узаконили свої стосунки.

Реклама:

Крім того, за 140 днів війни з'явилися на світ:

  • 2 598 українців,
  • 2 308 українок,
  • із них – 95 двійнят.
 Фото: brebca/Depositphotos

Читайте також: Джевелін і Джавеліна: як в Україні називають малюків, народжених під час війни

"Ми всі разом щодня наближаємо нашу перемогу, і у всіх лише одне найзаповітніше бажання – мирне небо над головою. Нас тішать новини про перемоги наших воїнів-захисників.

Ми щиро радіємо, здавалося б, повсякденним новинам, які підсилюють віру в перемогу. Так, місто живе в умовах воєнного стану, проте життя триває – люди закохуються і одружуються, діти народжуються", – підкреслив заступник Поворозник.

Нагадаємо, загалом по Україні у першій половині 2022 року в Україні зареєстрували 102 318 шлюбів.

Читайте також: Навколо війна, а він стає на коліно. Історія воєнно-польового кохання

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 3737
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2647
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3257
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат