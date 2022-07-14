За 140 днів війни у столиці одружилися понад 8 тисяч пар і народилося майже 5 тисяч дітей

Від початку повномасштабної війни у Києві одружилися понад 8 тисяч пар і народилися 4 906 дітей.
Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
Зокрема, з 24 лютого 8289 закоханих узаконили свої стосунки.
Крім того, за 140 днів війни з'явилися на світ:
- 2 598 українців,
- 2 308 українок,
- із них – 95 двійнят.
|Фото: brebca/Depositphotos
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"Ми всі разом щодня наближаємо нашу перемогу, і у всіх лише одне найзаповітніше бажання – мирне небо над головою. Нас тішать новини про перемоги наших воїнів-захисників.
Ми щиро радіємо, здавалося б, повсякденним новинам, які підсилюють віру в перемогу. Так, місто живе в умовах воєнного стану, проте життя триває – люди закохуються і одружуються, діти народжуються", – підкреслив заступник Поворозник.
Нагадаємо, загалом по Україні у першій половині 2022 року в Україні зареєстрували 102 318 шлюбів.
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