Скільки пар одружилося в Україні за перше півріччя 2022 року – розповіли у Мін'юсті

Яна Осадча журналіст
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9 липня 2022

У першій половині 2022 року в Україні зареєстрували 102 318 шлюбів.

Про це повідомляють у Міністерстві юстиції України.

Найбільше одружувалися на Дніпропетровщині: в регіоні розписалися понад 13 тис. пар.  

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Також серед лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів: Київ (9 749), Одеська (7 699), Львівська (6 181) та Київська (6 025) області.

 Фото: Мніюст

На початку березня Мінюст спростив процедуру реєстрації шлюбу в Україні. Зокрема, військовим дозволили одружуватися заочно, лише при наявності завіреної керівництвом заяви.

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За даними на квітень 2022 року від початку війни в Україні уклали 24,8 тис. шлюбів та народилося понад 26 тис. немовлят.

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