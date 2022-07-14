Чи може вчитель відпустити дитину додому під час повітряної тривоги на прохання батьків?

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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14 липня 2022

Педагог під час навчання несе відповідальність за життя та здоров'я дітей.

Тому під час повітряної тривоги вчитель не може відпустити дитину додому, навіть на прохання батьків, пояснює освітній омбудсмен Сергій Горбачов. 

"Вихід із захисної споруди здійснюється тільки якщо надійшла інформація про відсутність небезпеки (після уточнення ситуації в районі споруди), а також у випадках вимушеної евакуації", – йдеться у Порядку заповнення та перебування в спорудах фонду захисних споруд цивільного захисту.

Вимушена евакуація зі споруди фонду захисних споруд проводиться, якщо: 

 Фото: 160275 / Depositphotos
  • відбулося пошкодження споруди, що виключає подальше перебування в ній осіб, які укриваються; 
  • відбулося затоплення споруди;
  • сталася пожежа у споруді та утворилися в ній небезпечні концентрації шкідливих газів; 
  • було досягнено граничних параметрів внутрішнього повітряного середовища (тобто коли повітря в приміщені буде непридатне для дихання).

Нагадаємо, що в Україні новий навчальний рік для школярів розпочнеться 1 вересня. Освітній процес відбуватиметься офлайн тільки за умови наявного безпечного укриття

Також у Міністерстві запровадять змішану форму навчання, де поєднають очне та дистанційне навчання.

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