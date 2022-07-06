Wi-Fi в укриттях та змішана форма навчання: як зміниться освітній процес з 1 вересня

Новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня.

Про це йдеться в указі про новий навчальний рік, повідомляють у Міністерстві освіти та науки.

Перш за все, якщо навчання відновлюватимуть в офлайн форматі, школа має бути оснащена безпечними укриттями для усіх учнів.

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Якщо ж сховища замалі, тоді навчальний заклад має розробити змішану форму навчання. Наприклад, лекції або теоретичні заняття проводити онлайн, а практичні – безпосередньо в школі.

Фото: ArturVerkhovetskiy / Depositphotos

У МОН радять проводити заняття для учнів початкових класів переважно офлайн. Але форма може змінюватися впродовж навчального року в залежності від безпекової ситуації.

Для дітей, які мають вади слуху чи зору, мають додатково перевірити доступність системи сповіщення.

У класах та коридорах шкіл, які навчатимуть дітей офлайн, мають позначити шляхи евакуації.

Безпосередньо в укритті повинні бути запаси води та медикаментів, а також під'єднаний Wi-Fi для проведення занять.

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Додатково персонал шкіл має пройти навчання з надання домедичної допомоги.

Нагадаємо, батьки учнів та студентів проти повернення школярів за парти для офлайн навчання. Петиція про заборону вже набрала потрібну кількість підписів.