Омбудсмен озвучив вимоги до підвальних приміщень у школах

Перед початком нового навчального року в умовах війни в Україні триває перевірка закладів освіти на наявність укриттів.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що підвали також можуть слугувати як найпростіше укриття.

Те, чи відповідає таке приміщення мінімальним вимогам забезпечення безпеки, вирішує спеціальна комісія. Від її оцінки буде залежати, чи розпочнеться очне навчання в конкретному освітньому закладі.

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"Обладнання найпростіших укриттів повинне забезпечувати можливість безперервного перебування в них людини впродовж не менше 48 годин", – наголошує омбудсмен.

Одне із облаштованих укриттів. Фото: Сергій Горбачов

Найпростіші укриття мають бути забезпечені:

місцями для сидіння (лежання) – лавками, стільцями, ліжками тощо;

ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну людину) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);

контейнерами для зберігання харчових продуктів;

виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд);

резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо);

первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);

засобами надання медичної допомоги;

засобами зв’язку та оповіщення (телефоном, радіоприймачем);

шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо).

Крім того, найпростіші укриття варто забезпечити додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем, які відповідають нормам, установленим для захисних споруд.

Державна служба з надзвичайних ситуацій та Інститут державного управління і наукових досліджень із цивільного захисту визначили наступні кроки для підготовки підвалів до їх використання як укриття:

прибрати приміщення від сміття;

винести непотрібні та зайві речі;

укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском;

демонтувати тимчасові перегородки;

звільнити загальні проходи в підвальному приміщенні;

укріпити вхідні двері;

укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском;

перевірити електропроводку, освітлення та вимикачі;

створити запас електролампочок, свічок, ліхтариків;

облаштувати вентиляційні отвори;

облаштувати забір води від системи централізованого водопостачання та водовідведення або створити запаси води у ємностях;

облаштувати окремі приміщення для санвузлів та під’єднати їх до системи каналізації або забезпечити їх виносною тарою для нечистот, що щільно закриваються;

встановити лавки, лежаки;

створити запас харчових продуктів тривалого зберігання, а також теплих речей та ковдр, забезпечити їх зберігання у водонепроникних чохлах.

Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповідав, що аудит 13,7 тис. закладів загальної середньої освіти показав, що лише 8% з них мають обладнані укриття.

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