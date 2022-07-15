Як захистити свій номер телефону від шахраїв? Пояснює Держспецзв'язку

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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15 липня 2022

Якщо ви загубили телефон або він був вкрадений, ви можете відновити номер та SIM-картку.

Однак послугою дистанційного відновлення картки можуть скористатися і шахраї, кажуть у Держспецзв’язку.

Це небезпечно, особливо коли йдеться про фінансовий номер, "прив’язаний" до банківських карток. 

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У Держспецзв‘язку пояснили, як дізнатися, що на ваш номер полюють шахраї, і захистити його від зловмисників.

"Шахраї справді можуть отримати доступ до вашого номеру телефону, щоб використати його в подальшому для реалізації своїх злочинних задумів: для доступу до онлайн-банкінгу, для злому профілів у соцмережах.

SIM-картку можуть спробувати дистанційно, без відома справжнього власника, "відновити" у оператора", – кажуть у відомстві.

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 Фото: tatsianama/Depositphotos

Як виявити, що шахраї знають ваш номер телефону?

Про те, що ваш номер – у полі зору зловмисників, можуть свідчити такі ознаки:

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  • невідомі люди поповнюють ваш мобільний рахунок кілька разів на невеликі суми;
  • вам нав’язливо телефонують із різних невідомих номерів із несуттєвих приводів. 

"У жодному разі НЕ передзвонюйте, якщо пропустили такий дзвінок.

Усе це потрібно злодіям для того, щоб у подальшому давати правильні відповіді на запитання операторів", – наголошують у Держспецзв’язку. 

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 Як захистити свій номер телефону?

✔️Забороніть або обмежте можливість віддаленої заміни SIM-карти у мобільного оператора.

✔️Станьте персоніфікованим абонентом, зареєструвавши свій номер у оператора (це можна зробити офлайн та онлайн).

Тоді будь-які процедури із SIM-карткою можна буде виконувати лише після підтвердження особи за допомогою паспорта.

✔️Дбайте про безпеку фінансового номера. 

Не викладайте його у відкритий доступ в інтернеті, не використовуйте для онлайн-шопінгу, не повідомляйте незнайомцям. 

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