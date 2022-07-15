Як захистити свій номер телефону від шахраїв? Пояснює Держспецзв'язку

Якщо ви загубили телефон або він був вкрадений, ви можете відновити номер та SIM-картку.
Однак послугою дистанційного відновлення картки можуть скористатися і шахраї, кажуть у Держспецзв’язку.
Це небезпечно, особливо коли йдеться про фінансовий номер, "прив’язаний" до банківських карток.
У Держспецзв‘язку пояснили, як дізнатися, що на ваш номер полюють шахраї, і захистити його від зловмисників.
"Шахраї справді можуть отримати доступ до вашого номеру телефону, щоб використати його в подальшому для реалізації своїх злочинних задумів: для доступу до онлайн-банкінгу, для злому профілів у соцмережах.
SIM-картку можуть спробувати дистанційно, без відома справжнього власника, "відновити" у оператора", – кажуть у відомстві.
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|Фото: tatsianama/Depositphotos
Як виявити, що шахраї знають ваш номер телефону?
Про те, що ваш номер – у полі зору зловмисників, можуть свідчити такі ознаки:
- невідомі люди поповнюють ваш мобільний рахунок кілька разів на невеликі суми;
- вам нав’язливо телефонують із різних невідомих номерів із несуттєвих приводів.
"У жодному разі НЕ передзвонюйте, якщо пропустили такий дзвінок.
Усе це потрібно злодіям для того, щоб у подальшому давати правильні відповіді на запитання операторів", – наголошують у Держспецзв’язку.
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Як захистити свій номер телефону?
✔️Забороніть або обмежте можливість віддаленої заміни SIM-карти у мобільного оператора.
✔️Станьте персоніфікованим абонентом, зареєструвавши свій номер у оператора (це можна зробити офлайн та онлайн).
Тоді будь-які процедури із SIM-карткою можна буде виконувати лише після підтвердження особи за допомогою паспорта.
✔️Дбайте про безпеку фінансового номера.
Не викладайте його у відкритий доступ в інтернеті, не використовуйте для онлайн-шопінгу, не повідомляйте незнайомцям.
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