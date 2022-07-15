Міжнародна математична олімпіада-2022: усі українці завоювали медалі

Міжнародна математична олімпіада 2022 року завершилася – всі учасники з України отримали призові місця.

Загалом українська команда здобула 1 золоту, 1 срібну та 4 бронзові медалі на цьогорічних змаганнях.

Найкращий результат показав школяр з Харкова Ігор Пилаєв – він набрав максимальний бал 42 і завоював "золото".

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Відповідні результати опублікували на сайті International Mathematical Olympiad 15 липня.

Фото: Наталія Піпа/Facebook

Також Пилаєв єдиний серед учасників з Європи розв’язав усі задачі й набрав максимальний бал, повідомив лідер української команди, математик Богдан Рубльов.

"Серед кількох абсолютних чемпіонів є лише один учасник з Європи, який набрав максимальний бал – 42 із 42. Це наш харківський студент Ігор Пилаєв! Слава Україні!", – каже Рубльов.

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"Срібло" з математики отримав харків’янин Святослав Денисков, який набрав 29 балів.

Результати України:

Ігор Пилаєв (Харків) – 42 бали;

Святослав Денисков (Харків) – 29 балів.

Антон Гаврилюк (Київ) – 28 балів;

Вадим Гасєєв (Харків) – 25 балів;

Іван Бортновський (Харків) – 25 балів;

Семен Андрієць (Київ) – 25 балів.

Українська команда здобула 1 золоту, 1 срібну та 4 бронзові медалі

63-тя Міжнародна математична олімпіада пройшла у столиці Норвегії Осло. У змаганнях взяли участь 104 країни.

Країну-агресора Росію не допустили до IMO-2022, однак російським школярам дозволили брати участь за кількох умов.

Вони мали можливість змагатися дистанційно, без державної символіки, і представляти не державу, а "самих себе, як приватних осіб".