Міжнародна математична олімпіада-2022: усі українці завоювали медалі

Міжнародна математична олімпіада 2022 року завершилася – всі учасники з України отримали призові місця.
Загалом українська команда здобула 1 золоту, 1 срібну та 4 бронзові медалі на цьогорічних змаганнях.
Найкращий результат показав школяр з Харкова Ігор Пилаєв – він набрав максимальний бал 42 і завоював "золото".
Відповідні результати опублікували на сайті International Mathematical Olympiad 15 липня.
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|Фото: Наталія Піпа/Facebook
Також Пилаєв єдиний серед учасників з Європи розв’язав усі задачі й набрав максимальний бал, повідомив лідер української команди, математик Богдан Рубльов.
"Серед кількох абсолютних чемпіонів є лише один учасник з Європи, який набрав максимальний бал – 42 із 42. Це наш харківський студент Ігор Пилаєв! Слава Україні!", – каже Рубльов.
"Срібло" з математики отримав харків’янин Святослав Денисков, який набрав 29 балів.
Результати України:
- Ігор Пилаєв (Харків) – 42 бали;
- Святослав Денисков (Харків) – 29 балів.
- Антон Гаврилюк (Київ) – 28 балів;
- Вадим Гасєєв (Харків) – 25 балів;
- Іван Бортновський (Харків) – 25 балів;
- Семен Андрієць (Київ) – 25 балів.
|Українська команда здобула 1 золоту, 1 срібну та 4 бронзові медалі
63-тя Міжнародна математична олімпіада пройшла у столиці Норвегії Осло. У змаганнях взяли участь 104 країни.
Країну-агресора Росію не допустили до IMO-2022, однак російським школярам дозволили брати участь за кількох умов.
Вони мали можливість змагатися дистанційно, без державної символіки, і представляти не державу, а "самих себе, як приватних осіб".
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