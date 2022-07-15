Зеленський підписав закон, що повертає освітянам 56 днів відпустки

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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15 липня 2022

Президент Володимир Зеленський підписав проєкт закону №7251, який передбачає, що освітяни можуть мати 56 днів відпустки під час воєнного стану.

Про це повідомляє Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. 

"Президент підписав проєкт закону 7251. Таким чином ми повернули тривалість відпусток педагогічним і науково-педагогічним працівникам", – написав нардеп.

Тривалість відпусток педагогів може становити 56 днів, як і раніше, однак роботодавець може ухвалити рішення про 24-денну відпустку.

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 Фото: Spaces/Depositphotos

Законопроєкт №7251 ухвалила Верховна Рада 1 липня.

Цей документ пропонує внести зміни у першу частину статті 12 Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

"У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарних дні за поточний робочий рік"

Якщо щорічна основна відпустка працівника триває більше 24 днів, то невикористані дні такої відпустки у період дії воєнного стану переносяться до мирного часу.

Невикористані дні основної відпустки, які працівник має з попередніх робочих років, не надаються під час воєнного стану. 

Якщо ж людина звільняється, їй мають виплатити грошову компенсацію за ці невикористані дні відпустки.

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