Зеленський підписав закон, що повертає освітянам 56 днів відпустки

Президент Володимир Зеленський підписав проєкт закону №7251, який передбачає, що освітяни можуть мати 56 днів відпустки під час воєнного стану.

Про це повідомляє Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Президент підписав проєкт закону 7251. Таким чином ми повернули тривалість відпусток педагогічним і науково-педагогічним працівникам", – написав нардеп.

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Тривалість відпусток педагогів може становити 56 днів, як і раніше, однак роботодавець може ухвалити рішення про 24-денну відпустку.

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Фото: Spaces /Depositphotos

Законопроєкт №7251 ухвалила Верховна Рада 1 липня.

Цей документ пропонує внести зміни у першу частину статті 12 Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

"У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарних дні за поточний робочий рік".

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Якщо щорічна основна відпустка працівника триває більше 24 днів, то невикористані дні такої відпустки у період дії воєнного стану переносяться до мирного часу.

Невикористані дні основної відпустки, які працівник має з попередніх робочих років, не надаються під час воєнного стану.

Якщо ж людина звільняється, їй мають виплатити грошову компенсацію за ці невикористані дні відпустки.