Вчителям повернули 56 днів відпустки, але їх все одно можуть обмежити

В Україні вчителям повернули попередню тривалість відпусток, яку скоротили через війну.

Відповідний законопроєкт №7251 Верховна Рада ухвалила 1 липня у другому читанні.

Згідно з документом, у вчителів тепер може бути 56 днів відпустки.

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Раніше, за встановленою нормою, на час воєнного стану відпустка у вчителів мала тривати не більше 24-х днів.

Фото: VitalikRadko /Depositphotos

Утім, після підписання закону президентом, рішення про термін відпустки буде залишатись за керівництвом закладу освіти.

У керівників шкіл залишиться право обмежувати відпустку до 24-х днів до кінця дії воєнного стану.

Нагадаємо, в Україні зі 1 вересня планують розпочати офлайн-заняття в школах.

При цьому вчителі, які виїхали в інше місто чи закордон, в такому випадку мають повернутися на робоче місце.

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