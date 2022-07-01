Вчителям повернули 56 днів відпустки, але їх все одно можуть обмежити

В Україні вчителям повернули попередню тривалість відпусток, яку скоротили через війну.
Відповідний законопроєкт №7251 Верховна Рада ухвалила 1 липня у другому читанні.
Згідно з документом, у вчителів тепер може бути 56 днів відпустки.
Раніше, за встановленою нормою, на час воєнного стану відпустка у вчителів мала тривати не більше 24-х днів.
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Утім, після підписання закону президентом, рішення про термін відпустки буде залишатись за керівництвом закладу освіти.
У керівників шкіл залишиться право обмежувати відпустку до 24-х днів до кінця дії воєнного стану.
Нагадаємо, в Україні зі 1 вересня планують розпочати офлайн-заняття в школах.
При цьому вчителі, які виїхали в інше місто чи закордон, в такому випадку мають повернутися на робоче місце.
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