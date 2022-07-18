Наш надійний побратим: в Україні написали пісню, присвячену ракетній системі HIMARS

У Генштабі Збройних сил України презентували кліп на нову пісню, присвячену американській артилерійській ракетній системі HIMARS.
Автором пісні став воїн ЗСУ Тарас Боровик, який написав хіт "Байрактар".
У кліпі можна побачити, як працює зброя і влучає у ворожі склади з боєприпасами.
"Із Америки приїхав
Наш надійний побратим.
Познайомтися із ним!
HIMARS!
В росіян зі с-ки дим!
За ракетою ракету
На паскудних ворогів
Випускає весь наш гнів.
HIMARS!
Робить все без зайвих слів", – йдеться в тексті пісні.
Нагадаємо, 1 червня 2022 президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS.
Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів.
Завдяки американським ракетним артилерійським системам HIMARS українські військові знищили вже більше 30 логістичних воєнних об'єктів росіян.
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