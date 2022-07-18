Наш надійний побратим: в Україні написали пісню, присвячену ракетній системі HIMARS

У Генштабі Збройних сил України презентували кліп на нову пісню, присвячену американській артилерійській ракетній системі HIMARS.

Автором пісні став воїн ЗСУ Тарас Боровик, який написав хіт "Байрактар".

У кліпі можна побачити, як працює зброя і влучає у ворожі склади з боєприпасами.

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"Із Америки приїхав

Наш надійний побратим.

Познайомтися із ним!

HIMARS!

В росіян зі с-ки дим!

За ракетою ракету

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На паскудних ворогів

Випускає весь наш гнів.

HIMARS!

Робить все без зайвих слів", – йдеться в тексті пісні.

Нагадаємо, 1 червня 2022 президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS.

Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів.

Завдяки американським ракетним артилерійським системам HIMARS українські військові знищили вже більше 30 логістичних воєнних об'єктів росіян.