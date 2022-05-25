"Жадан і Собаки" присвятили пісню дітям, які ховалися від обстрілів у метро Харкова

Гурт "Жадан і Собаки" презентував нову пісню війни під назвою "Метро", присвячену дітям у Харкові, які продовжують ховатися у підземці під час обстрілів міста росіянами.

Про це розповів музикант та письменник Сергій Жадан у Facebook.

За словами фронтмена гурту, написати пісню про війну музиканти намагалися ще у березні, однак "виходило мажорно, патріотично й не надто глибоко".

Однак згодом Жадан зустрів тих, хто надихнув його на створення "Метро".

Дорослі дітьми ховаються від обстрілів у метро Харкова. Фото: Fotoreserg/ Depositphotos

"Реальність виявилася сильнішою за наші про неї уявлення та можливості її проговорити. А потім я познайомився в Харківському метрополітені з двома пацанами. Вони допомагали дорослим, слідкували за порядком і організовували "малих", бо самі були теж уже ніби як і дорослими. Ось після того й написалася ця пісня", – пригадує фронтмен гурту.

"Метро" колектив презентував 24 травня – у день, коли виповнилося рівно три місяці від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Музикант згадує, що протягом трьох місяців повномасштабної війни йому часто доводилося зустрічатися з харківськими дітьми: когось з них евакуювали з міста, для деяких з них "Жадан і Собаки" співали у підземці або привозили їжу.

"Вони були різні – мовчазні й налякані, веселі й впевнені в собі, хтось був на дитячому куражі, хтось був у постійному стресі. Але вони далі лишились нашими, харківськими дітьми", – розповідає Жадан.

Музикант зауважив, що "Метро" – пісня невесела, але сповнена любові до дітей і Харкова.

"Дуже хочеться, щоби вони лишалися жити в цьому дивному прекрасному місті (чи поверталися до нього, якщо їх вивезли старші). Дуже хочеться, щоби вони це місто любили. Щоби вони не мовчали. Щоби в них був харківський кураж і не було страху перед цим світом, який для них залишили дорослі", – наголошує музикант.

Публікуємо рядки приспіву пісні "Метро" гурту "Жадан і Собаки":

Цей метрополітен, який тобі надію дає.

Десь глибоко на станції б'ється серце твоє.

Злі і веселі діти харківські в підвалі,

Діти, що живуть у глибинах метрополітену.

Світ, який усе це бачив, посивів і постарів,

Але любов – це робота, й нам робити цю роботу щоденно.

Нагадаємо, Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури.