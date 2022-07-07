Поліція оголосила підозру окупанту, який залишив своє фото в пограбованій квартирі в Ірпені

Нацполіція завершила розслідування справи російського військового, який пограбував квартиру в Ірпені.

Мародер зробив селфі на Polaroid і випадково залишив його у помешканні.

Через це загарбника вдалось ідентифікувати та відкрити проти нього кримінальну справу, повідомили на Facebook-сторінці Міністерства внутрішніх справ України.

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"Загарбник брав участь у бойових діях та грабував помешкання місцевих жителів на тимчасово окупованій території м. Ірпінь Київської області.

Зачіпкою для його встановлення стало його селфі, яке він власноруч через невміння і необізнаність випадково зробив фотоапаратом Polaroid", – йдеться в повідомленні.

Фото окупанта

Поліція з'ясувала, що окупант є громадянином РФ та військовим 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії (військова частина 32515).

Слідство показало, що окупант вчиняв мародерство не один раз, потерпілі в Ірпені дали покази, що він грабував квартири місцевих, забирав гроші та побутову техніку, ювелірні вироби та інші цінні речі.

Злочини десантника-мародера підтвердила і експертиза на місцях злочину, поліція завершила слідство і повідомила окупанту про підозру.

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Йому загрожує термін за ґратами до дванадцяти років.

Нагадаємо, за допомогою штучного інтелекту Міністерству цифрової трансформації вдалось ідентифікували мародера, ним виявився 26-річний Нікіта Третьяков з Ростова-на-Дону.

Утім, журналісти та розслідувачі висунули свою версію ідентифікації особи окупанта. На їхню думку, це – Павло Пілантов 1996 року народження з села Ведмідь Новгородської області.