"Ой у лузі червона калина": НБУ презентував нові патріотичні монети. ФОТО

Національний банк України презентував дві патріотичні пам'ятні монети – "Ой у лузі червона калина" із серії "Безсмертна моя Україно".

Це одні із перших пам’ятних монет, що вводяться в обіг від початку повномасштабної війни, повідомляє НБУ.

Пам'ятні монети присвятили пісні, яка стала одним із символів незламності українців в умовах війни.

"Під час війни пісня "Ой у лузі червона калина" стала українським символом незламності і гімном мужнього протистояння ворогу. Вона також стала широко відомою за межами України. Як і сотні років тому, суть цієї пісні залишається актуальною й нині – боротьба з московською владою за незалежність України.

Тому на знак глибокої поваги та вдячності до українських захисників, а також прагнучи увіковічнити в грошових знаках історичну боротьбу українців за незалежність, ми з гордістю вводимо в обіг ці нові пам’ятні монети", – наголосив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

Пам'ятні монети "Ой у лузі червона калина". Фото: НБУ

При цьому образи на монеті пов’язані не лише з піснею, але й з українськими військовими.

"На знак глибокої подяки до наших захисників і захисниць, за їхню боротьбу за незалежність нашої України ми випускаємо в обіг цю монету", – підкреслив Шабан під час презентації.

Авторами дизайну монет є столичний художник Дмитро Кривонос, а також скульптори – Святослав Іваненко та Володимир Атаманчук.

На аверсі монет у центрі розміщено стилізовану символічну композицію, на якій зображені захисники різних поколінь: козак, січовий стрілець і сучасний воїн Збройних сил України, які підіймають калину – символ України, крона якої нагадує обриси українських адміністративних кордонів.

Водночас на реверсі монет у центрі зображено гілку з листком і ягодами калини.

Монету номіналом 5 гривень виготовили з нейзильберу тиражем до 250 000 шт, а монету номіналом 10 гривень зробили зі срібла 925 проби. Її тираж – до 5 000 шт.

Придбати пам’ятні монети можна буде у банків-дистриб’юторів із продажу пам’ятних монет та сувенірної продукції: АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк".