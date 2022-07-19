Весілля на тлі руїн: вінничанка поділилися фото зі зруйнованого ракетою дому

Мешканка Вінниці Дарія поділилися зворушливими фото зі свого весілля – за день до цього у її дім дитинства влучила російська ракета.
Однак дівчина вирішила не скасовувати розпис.
Вона сфотографувалася у весільній сукні та з букетом нареченої на фоні руїн будинку.
Історією Дарії поділилася менеджерка гурту "Океан Ельзи" Вікторія Хоменко у Facebook.
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|Фото: Фотограф Demianiv/Facebook
"Це – вінничанка Дарія. За день до весілля в її будинок дитинства влучила російська ракета.
Спочатку пара хотіла скасувати розпис, але потім вирішили, що ворогу точно не вдасться ні залякати нас, ні відібрати плани і майбутнє.
Вони можуть розбомбити Щастя. Вони можуть розстріляти Мрію. Але ВОЛЮ вбити їм не вдасться", – написала менеджерка.
|Фото: Фотограф Demianiv/Facebook
|Фото: Фотограф Demianiv/Facebook
Нагадаємо, раніше харківські випускники 11 класу школи №134 станцювали вальс на руїнах школи, де точились запеклі бої з російськими окупантами.
Зворушливе відео випускного танцю облетіло соцмережі.
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