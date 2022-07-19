Весілля на тлі руїн: вінничанка поділилися фото зі зруйнованого ракетою дому

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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19 липня 2022

Мешканка Вінниці Дарія поділилися зворушливими фото зі свого весілля – за день до цього у її дім дитинства влучила російська ракета.

Однак дівчина вирішила не скасовувати розпис.

Вона сфотографувалася у весільній сукні та з букетом нареченої на фоні руїн будинку.

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Історією Дарії поділилася менеджерка гурту "Океан Ельзи" Вікторія Хоменко у  Facebook.

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 Фото: Фотограф Demianiv/Facebook

"Це – вінничанка Дарія. За день до весілля в її будинок дитинства влучила російська ракета.

Спочатку пара хотіла скасувати розпис, але потім вирішили, що ворогу точно не вдасться ні залякати нас, ні відібрати плани і майбутнє.

Вони можуть розбомбити Щастя. Вони можуть розстріляти Мрію. Але ВОЛЮ вбити їм не вдасться", – написала менеджерка.

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 Фото: Фотограф Demianiv/Facebook
 Фото: Фотограф Demianiv/Facebook

Нагадаємо, раніше харківські випускники 11 класу школи №134 станцювали вальс на руїнах школи, де точились запеклі бої з російськими окупантами.

Зворушливе відео випускного танцю облетіло соцмережі.

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