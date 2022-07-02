Тварини ніби з концтабору. Як подружжя волонтерів на Київщині рятувало покинутих котів і собак

Родина у селі Горенка, що на Київщині, перетворила власний будинок на справжній притулок для покинутих під час війни тварин. Зараз Вероніка та Валерій Петричковичі опікуються 47 котами та 25 собаками з Горенки, Мощуна та Пущі-Водиці.

Жінка розповіла "Українській правді. Життя", як вони разом з чоловіком, знайомими волонтерами та ветеринарами рятували тварин, покинутих напризволяще.

Вероніка до 24 лютого займалася косметологією і паралельно волонтерила. Коли на Київщині почалися активні бойові дії, у неї вдома вже проживало 5 котів та 12 собак, яких вона підібрала з вулиці. Усіх тварин лікувала та возила на стерилізацію.

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"Коли все почалося, я розуміла, що не можу нікуди поїхати. Не було машин, щоб вивезти тварин. Тоді ми вирішили нікуди не виїжджати.

Однак з 3 березня почалося жорстке: довкола бомбили, будинок трясло. Нас забрали 4 березня, коли на будинки летіли "гради". Подзвонили волонтери по евакуації і сказали, що забирають нас", – розповідає жінка.

Подружжя перетворило будинок на притулок для покинутих тварин

Вероніка не хотіла покидати тварин, однак чоловіку вдалося її вмовити:

"Чоловік сказав, що треба їхати, адже якщо нас тут вб'ють, то хто буде собак кормити? Кому вони будуть треба? Він знав, як мене вмовити".

У результаті тварин ненадовго довелося залишити, адже на той момент у родини навіть не було повідків для собак і переносок для котів.

"Я була в стані афекту. Рука тягнеться, а взяти не можу. Одного кота зачинили у будинку, ще чотирьох наверху, де у нас був ремонт. Собак відпустили, розсипали їм багато корму і води. Нас забрали з Горенки до Пущі-Водиці під істерики і крики. Звідти – на вокзал і до Врадіївки", – згадує Вероніка.

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Деяких тварин 10 та 18 березня вдалося перевезти до Врадіївки, що на Миколаївщині. Однак великих собак, вага яких сягає 50 кілограм, залишили у Горенці, сповістивши про них інших волонтерів. Останні приходили їх годувати.

"Ми забирали безпритульних, поки деякі люди покидали своїх"

Активно волонтерити задля тварин Вероніка почала, коли її хвостаті підопічні вже були з нею, у безпеці. Спочатку жінка займалась гуманітарними питаннями в онлайн-режимі, збирала кошти на корма для покинутих собак та котів. Допомагали їй у цьому й інші волонтери, які у цей час могли їздити через блокпости або перебували у Горенці, Мощуні та Пущі-Водиці. Також з "гуманітаркою" допомагали українці, які перебувають у Німеччині та Польщі.

Нещодавно Вероніка вивезла тварин, яких її знайомі покинули в Миколаєві. Зараз подружжя уже вдома, у Горенці. Другий поверх будинку вони облаштували для 47 котів, а двір – для утримання 25 собак. Водночас гараж вони разом з ветеринарами-волонтерами перетворили на польовий госпіталь, де стерилізують, вакцинують та лікують чотирилапих.

За словами жінки, деякі господарі, рятуючись, залишали навіть маленьких "декоративних" собак.

"Наш дім слугував для перетримки. Ми забрали дуже багато котів і собак. Поранених відвозили до клінік. Там був справжній конвеєр: лікували, забирали, організовували евакуацію до Польщі тих, хто був у критичному стані", – розповідає волонтерка.

Вдома у волонтерів зараз проживають 47 котиків і 25 собак

Є "чорний список": як волонтери повертають тварин господарям

Господарям тварин, які впізнають своїх котів та собак по фото, віддають не одразу. Спочатку – реабілітація, наголошує Вероніка.

Ба більше, з кожним господарем покинутої тварини жінка проводить "морально-етичну бесіду", запитує, за яких умов чотирилапого покинули напризволяще. Каже, що уже навіть сформувала "чорний список" тих, хто не викликає довіри.

"Деякі люди, які покинули і довго навіть не шукали своїх тварин, уже у моєму "чорному списку". Я запитую, чому вони їх покинули, а вони розповідають свої історії. Я маю розуміти, що вони адекватні і що їм взагалі потрібні ті кішки чи собаки", – зауважує жінка.

Вероніка зізнається, що дуже складно було знайти вольєри для собак. Багато із них були породистими: боксери, пітбулі, лабрадори, алабаї тощо. При цьому майже всіх залишених собак уже повернули господарям. Зараз у них вдома проживають здебільшого безпритульні тварини.

Одна із пухнастих підопічних Вероніки. Усі фото: UAnimals

"Зберігаю кожну історію": волонтерка розповіла, як виживали покинуті тварини

Був випадок, коли котики у домашньому притулку масово підхопили вірус. Троє з них, на жаль, померли.

"Я тиждень спала по 2 години. Їх треба було годувати, бо вони відмовлялися їсти, очі у них почали гноїтися. Було дуже страшно. Три котики померли. Тоді ветлікар по телефону розповідав, як ставити крапельниці. Вдалося врятувати 5 чи 6 котів", – згадує Вероніка.

Жінка зізнається, що зберігає кожну історію, пов'язану з її пухнастими підопічними. Зокрема, і сумні.

"Всіх, кого ми забирали – це був концтабір. Кістки та шкіра. Одного разу чоловік вибив на другому поверсі одного з будинків вікно, щоб забрати кішку, що 35 днів просиділа голодною. Там був скелет, але вона була жива. Її господар заявляв, що вона не могла вижити. Ми думали, що вона з'їла рибок з акваріуму. Виявляється, що ця кішка народила кошенят і з'їла їх. Так і вижила", – розповідає Вероніка.

За її словами, тварину після цього відгодовували ще два місяці.

Вероніка розповіла про ще одну вражаючу історію. Одного разу їй із Польщі написала жінка, чий будинок у Горенці повністю зруйнували росіяни. Вона попросила подружжя поїхати подивитися на будинок і залишити корм.

"Спочатку я не зрозуміла, але потім до мене дійшло, що вона має на увазі. Вона знала, що тварини більше немає в живих і у такий спосіб хотіла пом'янути її. Я тоді розплакалась", – пригадує вона.

Тоді чоловік Вероніки залишив корм на руїнах цього будинку, а коли повернувся, то їжі вже не було. Натомість він побачив рудого собаку. Виявилося, що тварина вижила.

"Собака тікав, чоловік навіть довго не міг його сфотографувати, через день їздив туди. Коли все ж скинули фото господарці, вона підтвердила, що це її пес. Вона дуже зраділа. Але впіймати тварину було нереально, тому ми просто її підгодовували", – розповідає жінка.

Петричковичі планують віддати бездомних тварин у добрі руки. А ще Вероніка прагне відкрити справжній притулок, де доглядатиме за чотирилапими. Каже, що її мета – зменшити кількість тварин-безхатченків, надавати їм медичну допомогу, стерилізувати та знайти для них дім.

Також волонтерам, які самотужки лікують та доглядають за тваринами, допомагає громадська організація UAnimals. Нещодавно команда надіслала підопічним жінки понад 500 кілограмів корму.

Охочі теж можуть долучитися до допомоги тваринам, що постраждали від війни.