ДСНС врятувала лабрадора зі зруйнованого будинку у Миколаєві. ВІДЕО

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій витягли лабрадора зі зруйнованого росіянами будинку у Миколаєві.

Про те, що чотирилапий застряг у квартирі на четвертому поверсі, повідомив господар помешкання, якого раніше евакуювали за допомогою автодрабини, розповідають у ДСНС.

"Серед тотального болю і відчаю ось такі новини – як промінчик надії. Хіба наші хлопці покинуть когось у біді, навіть якщо цей "хтось" із хвостом?" – наголошують рятувальники.

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Щоб визволити собаку зі зруйнованого будинку, співробітники ДСНС використовували спецтехніку – кран із люлькою.

У ДСНС назвали спецоперацію "порятунок лабрика". Фото: ДСНС

Також у ДСНС оприлюднили відео порятунку чотирилапого. На кадрах видно, що пес неабияк перелякався і довго не наважувався покидати квартиру.

"Собака був страшенно переляканий, тому спецоперація "порятунок лабрика" видалася непростою – хвостатий ніяк не хотів переміщатися у люльку автокрану", – розповідають рятувальники.

На щастя, спецоперація з порятунку собаки пройшла успішно – лабрадор возз'єднався з господарем.

Нагадаємо, співробітникам ДСНС доволі часто доводиться рятувати тварин зі зруйнованих окупантами будинків. Чого тільки варта історія порятунку кішки Глорії з 7 поверху розбомбленої багатоповерхівки у Бородянці, яку волонтери назвали "Шафкою". Тварина пробула на самоті два місяці і змогла вижити. Українці навіть створювали меми про те, що вираз мордочки кішки уособлює обличчя всього народу.

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Крім того, нещодавно на Донеччині поліціянти врятували від обстрілів та голодної смерті вівчарку на ім’я Дар. Її виявили на лінії фронту, у вщент розбитому районі.

А Вінниччині правоохоронці врятували лебедину сім’ю – пару лебедів з шістьма пташенятами.