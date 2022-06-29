ДСНС врятувала лабрадора зі зруйнованого будинку у Миколаєві. ВІДЕО

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій витягли лабрадора зі зруйнованого росіянами будинку у Миколаєві.

Про те, що чотирилапий застряг у квартирі на четвертому поверсі, повідомив господар помешкання, якого раніше евакуювали за допомогою автодрабини, розповідають у ДСНС.

"Серед тотального болю і відчаю ось такі новини – як промінчик надії. Хіба наші хлопці покинуть когось у біді, навіть якщо цей "хтось" із хвостом?" – наголошують рятувальники.

Щоб визволити собаку зі зруйнованого будинку, співробітники ДСНС використовували спецтехніку – кран із люлькою.

У ДСНС назвали спецоперацію "порятунок лабрика". Фото: ДСНС

Також у ДСНС оприлюднили відео порятунку чотирилапого. На кадрах видно, що пес неабияк перелякався і довго не наважувався покидати квартиру.

"Собака був страшенно переляканий, тому спецоперація "порятунок лабрика" видалася непростою – хвостатий ніяк не хотів переміщатися у люльку автокрану", – розповідають рятувальники.

На щастя, спецоперація з порятунку собаки пройшла успішно – лабрадор возз'єднався з господарем.

Нагадаємо, співробітникам ДСНС доволі часто доводиться рятувати тварин зі зруйнованих окупантами будинків. Чого тільки варта історія порятунку кішки Глорії з 7 поверху розбомбленої багатоповерхівки у Бородянці, яку волонтери назвали "Шафкою". Тварина пробула на самоті два місяці і змогла вижити. Українці навіть створювали меми про те, що вираз мордочки кішки уособлює обличчя всього народу.

Крім того, нещодавно на Донеччині поліціянти врятували від обстрілів та голодної смерті вівчарку на ім’я Дар. Її виявили на лінії фронту, у вщент розбитому районі.

А Вінниччині правоохоронці врятували лебедину сім’ю – пару лебедів з шістьма пташенятами.