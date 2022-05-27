Назвали на честь гранатомета: нацгвардійці показали собаку, якого знайшли на Київщині. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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27 травня 2022

Боєць Національної гвардії України з позивним Ігнат під час боїв на Київському напрямку знайшов чотирилапого побратима – німецьку вівчарку. 

Наприкінці березня пес застрибнув в окоп до військових під час обстрілів – і з того часу вони не розлучалися.

Вівчарку назвали Фаустом – на честь німецького ручного протитанкового гранатомета Panzerfaust, розповідають у Національній гвардії.

"Це було наприкінці березня, коли я разом зі своїми побратимами виконував бойові завдання по захисту Батьківщини на Київщині. До нас під час обстрілів стрибнув в окоп пес, він був дуже наляканий.

Після того песик постійно з нами, навіть коли я йду на позицію Фауст біля мене, чи коли пересуваємося на бронетехніці він також зверху з усіма", – розповів Ігнат.

 Фауст застрибнув в окоп до бійців під час обстрілів. Фото: Національна гвардія України

Зараз Фауст допомагає бійцям: тихенько сидить, спостерігає і одразу подає сигнал, коли бачить чужого.

 З кінця березня песик постійно із нацгвардійцями. Фото: Національна гвардія України

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 Фауста назвали на честь німецького ручного протитанкового гранатомета. Фото: Національна гвардія України

Нагадаємо, на початку квітня у звільненій від російської окупації Бучі на Київщині знайшли перелякану хаскі, яку назвали на честь міста.

Патрульний Олександр Сидоренко взяв песика у свою сім'ю.

Загалом тварини допомагають усім – від поліціянтів до прикордонників.

Собака-водолаз Найда допомагає черкаським ДСНС-никам рятувати людей на воді. Чотирилапа провідниця Ніколь "працює" в "Укрзалізниці", а пес Термінатор із різнокольоровими очима – допомагає прикордонникам.

Пошуком вибухівки, оглядом машин та обороною блокпостів займаються вівчарки Воїн і Торін, а також ротвейлер Габріелла.

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