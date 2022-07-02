На Київщині знайшли замінованого побитого собаку в ямі зі сміттям. ФОТО

Під Макаровом, що на Київщині, в ямі зі сміттям знайшли собаку, якого побили окупанти. Тварину обклали вибухівкою і залишили помирати.

Зараз собака потребує тривалої реабілітації, повідомляє громадська організація ЗооПатруль.

За словами волонтерів, песика від смерті врятувало лише те, що він не міг ходити. Якби поворухнувся – вибухівка б вбила тварину. Зоозахисники назвали рудого собаку Лисом.

"Його історія дуже моторошна та жорстока – орки побили та замінували собаку. Лиса знайшли під Макаровом. Він лежав у ямі зі сміттям. Люди хотіли його витягти, але їм пощастило помітити, що песик був замінований", – розповідають в організації.

Наразі не відомо, як довго бідолашна тварина пролежала замінованою у ямі зі сміттям

Наразі складно сказати, скільки часу тварина пробула у ямі зі сміттям. Щойно місцеві його помітили, то викликали саперів. Вони розмінували Лиса і передали його волонтерам. Зараз тварина знаходиться у клініці на реабілітації.

При цьому у тваринки є чутливість у травмованих лапах, тож є надія, що вони частково зможуть відновитися.

"Попри все Лис дуже довірлий, хоча і лякливий. В реабілітаційному центрі його називають – миротворець, адже коли хтось із тваринок між собою не ладнає, він завжди намагається залагодити цей конфлікт", – кажуть волонтери.

Є надія, що пошкоджені лапки Лиса частково відновляться. Фото: ЗооПатруль

За словами зоопатрулів, наразі тварина, над якою познущалися ворожі солдати, потребує тривалої реабілітації. Для цього необхідно 37 000 гривень. Кожен охочий може зробити свій внесок.

"Біжи, Лис, Біжи! Дуже хоче почути ці слова наш геройський песик Лис", – наголошують волонтери.