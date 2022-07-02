На Київщині знайшли замінованого побитого собаку в ямі зі сміттям. ФОТО

Під Макаровом, що на Київщині, в ямі зі сміттям знайшли собаку, якого побили окупанти. Тварину обклали вибухівкою і залишили помирати.

Зараз собака потребує тривалої реабілітації, повідомляє громадська організація ЗооПатруль.

За словами волонтерів, песика від смерті врятувало лише те, що він не міг ходити. Якби поворухнувся – вибухівка б вбила тварину. Зоозахисники назвали рудого собаку Лисом.

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"Його історія дуже моторошна та жорстока – орки побили та замінували собаку. Лиса знайшли під Макаровом. Він лежав у ямі зі сміттям. Люди хотіли його витягти, але їм пощастило помітити, що песик був замінований", – розповідають в організації.

Наразі не відомо, як довго бідолашна тварина пролежала замінованою у ямі зі сміттям

Наразі складно сказати, скільки часу тварина пробула у ямі зі сміттям. Щойно місцеві його помітили, то викликали саперів. Вони розмінували Лиса і передали його волонтерам. Зараз тварина знаходиться у клініці на реабілітації.

При цьому у тваринки є чутливість у травмованих лапах, тож є надія, що вони частково зможуть відновитися.

"Попри все Лис дуже довірлий, хоча і лякливий. В реабілітаційному центрі його називають – миротворець, адже коли хтось із тваринок між собою не ладнає, він завжди намагається залагодити цей конфлікт", – кажуть волонтери.

Є надія, що пошкоджені лапки Лиса частково відновляться. Фото: ЗооПатруль

За словами зоопатрулів, наразі тварина, над якою познущалися ворожі солдати, потребує тривалої реабілітації. Для цього необхідно 37 000 гривень. Кожен охочий може зробити свій внесок.

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"Біжи, Лис, Біжи! Дуже хоче почути ці слова наш геройський песик Лис", – наголошують волонтери.