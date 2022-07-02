Куди звертатися, якщо людина потрапила у полон до окупантів? Відповідають у Міноборони

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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2 липня 2022

В умовах повномасштабної війни випадки потрапляння у полон до росіян, на жаль, непоодинокі.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України роз'яснили, куди необхідно звертатися за таких обставин.  

Якщо ваш близький родич або член сім'ї потрапив у полон, необхідно зробити два кроки. Передусім треба сповістити про це відповідні органи та звернутися до міжнародних організацій, наголошують у ГУР МО.

Крок №1

✅Зокрема, для отримання або надання інформації щодо військовополонених громадяни можна звернутися до Об’єднаного Центру з пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України. Зв'язатися можна:

  • за телефонами: +38 067 650 83 32 ,+38 098 087 36 01 ,
  • надіславши запит на електронну пошту [email protected].
 Фото: iliyha12/Depositphotos

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✅Також громадяни можуть звертатися з відповідними запитами до Національного інформаційного бюро:

  • гаряча лінія – 1648,
  • міський номер, зокрема для дзвінків з-за кордону – (044) 287-81-65 (для дзвінків із-за кордону),
  • також є варіант звернення на електронну пошту, яка розміщена на сайті Бюро nib.gov.ua.

✅Крім того, розшуком полонених займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Необхідну інформацію можна отримати:

  • за телефоном (044) 428-62-74,
  • надіславши електронний запит на адресу [email protected].

✅Водночас дізнатися про те, що людину захопили у полон, можна за телефоном довіри МВС: +38 089-420-18-66.

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✅Також можна звернутися із заявою до найближчого територіального органу Національної поліції України. Зв'язатися можна:

  • надіславши запит поштою,
  • зателефонувати на 102 (цілодобово),
  • зателефонувавши на "гарячу лінії" – (0894) 200-18-67.

Усі отримані заяви реєструють у журналі Єдиного обліку та вносять відомості до ЄРДР. Після цього органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування за ст. 110 Кримінального кодексу України з приміткою "знаходиться в полоні, 437 або 438 КК України", резюмують у ГУР Міноборони.

Крок №2

Після отримання офіційної відповіді на запити та дзвінки, громадянам рекомендують звернутися на гарячу лінію Міжнародного Комітету Червоного Хреста за телефоном 0-800-300-155.

Також варто підготувати відповідне звернення до Європейського суду з прав людини та до Комітету з прав людини ООН.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили громадянам, як діяти якщо близька людина, яка знаходиться в зоні бойових дій чи окупації, понад три дні не виходить на зв‘язок.

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