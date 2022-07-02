Куди звертатися, якщо людина потрапила у полон до окупантів? Відповідають у Міноборони

В умовах повномасштабної війни випадки потрапляння у полон до росіян, на жаль, непоодинокі.
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України роз'яснили, куди необхідно звертатися, щоб дізнатися, де знаходиться людина, або повідомити про сам факт.
Якщо ваш близький родич або член сім'ї потрапив у полон, необхідно зробити два кроки. Передусім треба сповістити про це відповідні органи та звернутися до міжнародних організацій, наголошують у ГУР МО.
Крок №1
✅Зокрема, для отримання або надання інформації щодо військовополонених громадяни можна звернутися до Об’єднаного Центру з пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України. Зв'язатися можна:
- за телефонами: +38 067 650 83 32 ,+38 098 087 36 01 ,
- надіславши запит на електронну пошту united.centre.ssu@gmail.com.
|Фото: iliyha12/Depositphotos
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✅Також громадяни можуть звертатися з відповідними запитами до Національного інформаційного бюро:
- гаряча лінія – 1648,
- міський номер, зокрема для дзвінків з-за кордону – (044) 287-81-65 (для дзвінків із-за кордону),
- також є варіант звернення на електронну пошту, яка розміщена на сайті Бюро nib.gov.ua.
✅Крім того, розшуком полонених займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Необхідну інформацію можна отримати:
- за телефоном (044) 428-62-74,
- надіславши електронний запит на адресу contact@gur.gov.ua.
✅Водночас дізнатися про те, що людину захопили у полон, можна за телефоном довіри МВС: +38 089-420-18-66.
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✅Також можна звернутися із заявою до найближчого територіального органу Національної поліції України. Зв'язатися можна:
- надіславши запит поштою,
- зателефонувати на 102 (цілодобово),
- зателефонувавши на "гарячу лінії" – (0894) 200-18-67.
Усі отримані заяви реєструють у журналі Єдиного обліку та вносять відомості до ЄРДР. Після цього органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування за ст. 110 Кримінального кодексу України з приміткою "знаходиться в полоні, 437 або 438 КК України", резюмують у ГУР Міноборони.
Крок №2
Після отримання офіційної відповіді на запити та дзвінки, громадянам рекомендують звернутися на гарячу лінію Міжнародного Комітету Червоного Хреста за телефоном 0-800-300-155.
Також варто підготувати відповідне звернення до Європейського суду з прав людини та до Комітету з прав людини ООН.
Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили громадянам, як діяти якщо близька людина, яка знаходиться в зоні бойових дій чи окупації, понад три дні не виходить на зв‘язок.
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