Що робити, якщо близька людина зникла під час бойових дій чи в окупації? Інструкція

Якщо ваша близька людина, яка знаходиться в зоні бойових дій чи окупації, понад три дні не виходить на зв‘язок, треба сконцентруватися на її пошуку.

Як діяти в ситуації, коли зник військовий або цивільна людина, розповідають у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Перед тим, як починати розшук, необхідно переконатися, що людина зникла насправді.

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У зонах активних бойових дій може не бути мобільного покриття або електроенергії.

Людина не завжди може зарядити телефон, також він може бути пошкоджений або втрачений.

Спробуйте зв’язатися з родичами, сусідами або колегами по службі, які можуть бути поряд.

Якщо це не дало результату, слід зібрати якомога більше інформації про людину та обставини її зникнення, щоб передати її у відповідні органи державної влади.

Обов’язково записуйте все, про що дізналися, щоб не забути деталі через стрес і хвилювання, а також зберегти хронологію подій.

Фото: eveleen/Depositphotos

Що робити, якщо зникла людина?

Варто знати її повне ім'я, дату народження, контакти, особливі прикмети (шрами, татуювання, родимки тощо).

З’ясувати, де людина буда востаннє.

Встановити, коли востаннє людина виходила на зв'язок і в який спосіб вона це робила.

Знайти свідків. Можливо, інші люди бачили чи спілкувалися з людиною перед її зникненням.

Як діяти, якщо зник військовий?

Окрім особистих даних людини та її особливих прикмет, необхідно знати назву та номер військової частини чи підрозділу, де вона служить, посаду звання, особовий номер (індивідуальний податковий номер) або номер військового квитка чи жетону.

Якщо ви не володієте такою інформацією і близька людина нещодавно розпочала службу, зверніться до військкомату та попросіть надати вам контакти військової частини та підрозділу, в якому проходить службу людина.

Куди звертатися, якщо зникла людина?

Про зникнення людини можна повідомити до Національного інформаційного бюро, Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України.

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Національне інформаційне бюро:

"гаряча лінія" 1648 (в межах України);

(в межах України); 38(044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону);

(для дзвінків з-за кордону); Чат-боти у Telegram та у Viber @nib_uncp_bot ;

; через заповнення форми, розміщеної на сайті інформаційного бюро.

Якщо ви маєте фото людини, яку розшукуєте, та/або фото/відео того, що вона потрапила у полон, надішліть їх на пошту: nib.uncp.info@gmail.com

МВС:

Повідомити це відомство про зниклих дорослих та дітей можна за допомогою спеціальної форми.

Національна поліція України:

цілодобова гаряча лінія: 089 420 18 67 ;

; електронна пошта: rozshuk_zniklyh@police.gov.ua;

у Telegram: t.me/rozshuk_zniklyh;

зателефонувати на 102.

Як дізнатися, де знаходиться людина?

Розшуком людей, які зникли безвісти, займається Національна поліція України та спеціальні пошукові групи.

Національне інформаційне бюро (НІБ) координує свою діяльність з різними міністерствами, органами, зокрема з поліцією.

Дані зниклої особи вносять до реєстру. Якщо на момент звернення НІБ володіє інформацією про місцезнаходження або статус людини, яку ви розшукуєте, вас про це повідомлять.

Для того, щоб розшукати людину, НІБ також передає інформацію до міжнародних моніторингових місій, організацій та Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених.

НІБ може контактувати з вами у випадку, якщо буде необхідно з'ясувати додаткову інформацію.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві дали рекомендації тим, чиїх родичів відправляють на війну.

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