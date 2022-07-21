Отримала 98% опіків: у Вінниці померла 20-річна дівчина, яка потрапила під ракетний обстріл

Яна Осадча журналіст
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21 липня 2022

У вінницькій лікарні померла 20-річна Ольга Лисенко, яка отримала важкі опіки під час ракетного удару росіян по місту 14 липня 2022 року.

Таким чином, кількість загиблих у місті зросла до 26, повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

14 липня дівчина була на площі Перемоги о 10.40. Вона поверталась додому від стоматолога. Постраждала отримала 98% опіків тіла.

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Лікарям не вдалося врятувати її життя.

 Іллюстрація Сергія Борзова

Нагадаємо, у лікарнях Вінниці наразі перебуває 54 поранених, які постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту.

Дитячий невролог Павло Ковальчук з клініки "Нейромед", яка потрапила під обстріл, перебуває на лікуванні за кордоном.

8 пацієнтів перевели до Львова, щоб згодом відправити їх на лікування в інші європейські країни.

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