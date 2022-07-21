Отримала 98% опіків: у Вінниці померла 20-річна дівчина, яка потрапила під ракетний обстріл

Яна Осадча журналіст
11450
21 липня 2022

У вінницькій лікарні померла 20-річна Ольга Лисенко, яка отримала важкі опіки під час ракетного удару росіян по місту 14 липня 2022 року.

Таким чином, кількість загиблих у місті зросла до 26, повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

14 липня дівчина була на площі Перемоги о 10.40. Вона поверталась додому від стоматолога. Постраждала отримала 98% опіків тіла.

Лікарям не вдалося врятувати її життя.

 Іллюстрація Сергія Борзова

Нагадаємо, у лікарнях Вінниці наразі перебуває 54 поранених, які постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту.

Дитячий невролог Павло Ковальчук з клініки "Нейромед", яка потрапила під обстріл, перебуває на лікуванні за кордоном.

8 пацієнтів перевели до Львова, щоб згодом відправити їх на лікування в інші європейські країни.

Читайте також: Мати загиблої дівчинки у Вінниці не позиватиметься проти фіксера, який опублікував інтерв'ю з нею




 33444
Суспільство

Що ви знаєте про Степана Бандеру та міфи довкола нього? ТЕСТ

Михайло Загородній
 4171
Профі У Профтех

"У профтехосвіті залишаються на тиждень або на життя". Історії майстра та викладачки

СПЕЦПРОЄКТ
 15886
Суспільство

Тільки чорний гумор і рятує. Будні бойової медикині "Мами Ріти"

Вікторія Андрєєва

Головне на сайті


Суспільство

Що ви знаєте про Степана Бандеру та міфи довкола нього? ТЕСТ

Михайло Загородній
МОН рекомендує вишам розпочати навчальний рік для першокурсників з 15 вересня
Ім’ям Зеленського назвали морську істоту, яка жила 150 млн років тому
У Нікополі після численних "прильотів" скасували спрощене ЗНО для вступників
Що змінилося після ухвалення закону про відпустки для вчителів – пояснює Мінекономіки
У Раді пропонують дозволити приймати у патронатні сім’ї дітей, не поєднаних родинними зв’язками
Профі У Профтех

"У профтехосвіті залишаються на тиждень або на життя". Історії майстра та викладачки

СПЕЦПРОЄКТ
Суспільство

Тільки чорний гумор і рятує. Будні бойової медикині "Мами Ріти"

Вікторія Андрєєва