Отримала 98% опіків: у Вінниці померла 20-річна дівчина, яка потрапила під ракетний обстріл

У вінницькій лікарні померла 20-річна Ольга Лисенко, яка отримала важкі опіки під час ракетного удару росіян по місту 14 липня 2022 року.
Таким чином, кількість загиблих у місті зросла до 26, повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
14 липня дівчина була на площі Перемоги о 10.40. Вона поверталась додому від стоматолога. Постраждала отримала 98% опіків тіла.
Лікарям не вдалося врятувати її життя.
|Іллюстрація Сергія Борзова
Нагадаємо, у лікарнях Вінниці наразі перебуває 54 поранених, які постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту.
Дитячий невролог Павло Ковальчук з клініки "Нейромед", яка потрапила під обстріл, перебуває на лікуванні за кордоном.
8 пацієнтів перевели до Львова, щоб згодом відправити їх на лікування в інші європейські країни.
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