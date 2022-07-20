Мати загиблої дівчинки у Вінниці не позиватиметься проти фіксера, який опублікував інтерв'ю з нею

Мама загиблої 4-річної Лізи у Вінниці Ірина Дмитрієва не позиватиметься проти фіксера Антона Кудінова. Чоловік разом зі знімальною групою італійського каналу записав реакцію жінки та звістку про смерть її дитини. Відео він опублікував у Facebook.

Родичі постраждалої одразу заявили, що позиватимуться проти Кудінова, але Ірина попросила цього не робити.

Про це повідомила дружина брата Ірини Вікторія Дмитришина, пише "Детектор медіа".

"Іринка попросила, щоб наша сім’я не втручалась, не розбиралась і взагалі залишила у спокої цього чоловіка. Вона не хоче цих розбірок, і ми це розуміємо і приймаємо. Тому на прохання Іри ніякого позову до суду від родини не буде", – зазначила Вікторія.

Фото з Instagram Ірини

Нагадаємо, журналіст Антон Кудінов разом із знімальною групою італійського телеканалу RAI News 24 проник до плати інтенсивної терапії, де Ірина перебувала після ракетного удару.

Він показав жінці відео її загиблої дитини, записав реакцію та коротке інтерв’ю пораненої жінки та опублікував його у Facebook. Комісія із журналістської етики засудила дії фіксера.

Представники місцевої влади зазначили, що журналісти не отримали попереднього дозволу від військової адміністрації, який є обов’язковим для відвідування лікарень під час дії воєнного стану.