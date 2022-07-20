Мати загиблої дівчинки у Вінниці не позиватиметься проти фіксера, який опублікував інтерв'ю з нею

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
25214
20 липня 2022

Мама загиблої 4-річної Лізи у Вінниці Ірина Дмитрієва не позиватиметься проти фіксера Антона Кудінова. Чоловік разом зі знімальною групою італійського каналу записав реакцію жінки та звістку про смерть її дитини. Відео він опублікував у Facebook. 

Родичі постраждалої одразу заявили, що позиватимуться проти Кудінова, але Ірина попросила цього не робити.

Про це повідомила дружина брата Ірини Вікторія Дмитришина, пише "Детектор медіа".

"Іринка попросила, щоб наша сім’я не втручалась, не розбиралась і взагалі залишила у спокої цього чоловіка. Вона не хоче цих розбірок, і ми це розуміємо і приймаємо. Тому на прохання Іри ніякого позову до суду від родини не буде", – зазначила Вікторія.

 Фото з Instagram Ірини

Нагадаємо, журналіст Антон Кудінов разом із знімальною групою італійського телеканалу RAI News 24 проник до плати інтенсивної терапії, де Ірина перебувала після ракетного удару.

Він показав жінці відео її загиблої дитини, записав реакцію та коротке інтерв’ю пораненої жінки та опублікував його у Facebook. Комісія із журналістської етики засудила дії фіксера.

Представники місцевої влади зазначили, що журналісти не отримали попереднього дозволу від військової адміністрації, який  є обов’язковим для відвідування лікарень під час дії воєнного стану.

Читайте також: Весілля на тлі руїн: вінничанка поділилися фото зі зруйнованого ракетою дому




 1579
Профі У Профтех

"У профтехосвіті залишаються на тиждень або на життя". Історії майстра та викладачки

СПЕЦПРОЄКТ
 6010
Суспільство

Тільки чорний гумор і рятує. Будні бойової медикині "Мами Ріти"

Вікторія Андрєєва
 1850
Знай про ВІЛ

Що треба знати про ВІЛ під час війни і як оцінити свій ризик

За підтримки USAID

Головне на сайті


Профі У Профтех

"У профтехосвіті залишаються на тиждень або на життя". Історії майстра та викладачки

СПЕЦПРОЄКТ
8 пацієнтів у важкому стані: що відомо про постраждалих від обстрілу Вінниці
Ритейлер LEGO створив фігурки українських жінок-військових. ФОТО
З початку війни Україна повернула 46 дітей, депортованих у Росію
Одеса залишає Всесвітній Клуб Одеситів через росіян
У Києві поліція врятувала кошенят, яких викинули у сміттєвий бак. ФОТО
Суспільство

Тільки чорний гумор і рятує. Будні бойової медикині "Мами Ріти"

Вікторія Андрєєва
Знай про ВІЛ

Що треба знати про ВІЛ під час війни і як оцінити свій ризик

За підтримки USAID