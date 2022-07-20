8 пацієнтів у важкому стані: що відомо про постраждалих від обстрілу Вінниці

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 липня 2022

У лікарнях Вінниці досі лікуються 55 поранених, які постраждали внаслідок російського ракетного удару по місту 14 липня.

8 пацієнтів – у важкому стані, повідомляє представниця Вінницької обласної військової адміністрації Тетяна Бондаренко.

Дитячий невролог Павло Ковальчук з клініки "Нейромед", що потрапила під обстріл, перебуває на лікуванні за кордоном.

Стан 20-річної дівчини, яка має 98% опіків тіла, залишається критичним. 

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 Фото: Вінницька ОВА

Загалом 8 пацієнтів перевели до Львова, щоб згодом відправити їх на лікування в інші європейські країни.

"Наразі троє із них уже доправлені у клініки Польщі та Німеччини. Серед них є одна дитина. Це стало можливим завдяки співпраці з Міністерством охорони здоров’я України", – сказала Бондаренко.

Поранені після обстрілу Вінниці отримують всю необхідну медичну допомогу, наголошують в ОВА.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти обстріляли центр Вінниці високоточними ракетами типу "Калібр".

Станом на 19 липня кількість загиблих від ракетного удару становила 25 людей. Від російського теракту загинули дітей, серед яких 4-річна Ліза.

Мама Лізи Ірина отримала тяжкі черевні травми і наразі перебуває у лікарні.

Внаслідок обстрілу був повністю знищений медичний центр "Нейромед", де перебували медики та пацієнти.

У клініці повідомляли, що після ракетного удару загинули їхня адміністраторка Катерина Гула та менеджерка Тетяна Харченко

Пізніше у лікарні померла неврологиня Наталя Фальштинська.

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