Як отримати дублікати документів, втрачених під час війни? Інструкція від Мінцифри

В умовах війни багато українців втратили документи або не встигли забрати їх з дому, рятуючись від обстрілів російських окупантів.

Утім, зараз на порталі "Дія" з'явилася можливість подати заяву, щоб отримати дублікати документів, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він наголосив, що тепер для отримання дублікатів свідоцтв та витягів не потрібно двічі ходити до ДРАЦСу і стояти у чергах.

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Федоров опублікував відео з детальною інструкцію подачі заявки на повторну видачу таких документів:

свідоцтва та витяг про народження,

свідоцтва та витяг про смерть,

зміну імені,

реєстрацію чи розірвання шлюбу.

Наприклад, щоб оформити на порталі "Дія" запит на повторну видачу свідоцтва про народження, необхідно:

авторизуватися на порталі "Дія",

у меню "Послуги" обрати "Довідки та витяги",

обрати потрібний документ,

перевірити дані про заявника (оформити документи можна як для себе, так і для найближчих родичів),

вказати, для кого потрібен документ та причину повторної видачі,

заповнити дані про власника свідоцтва про народження,

вказати дані про батьків,

вибрати зручний спосіб отримання свідоцтва: у ДРАЦСі, відділенні "Укрпошти" (46 грн.) або кур'єром за адресою (66 грн.),

оплатити послугу.

Після вказаних кроків ви отримаєте сповіщення про готовність документу, резюмували у Мінцифри.

Зазначимо, принцип оформлення заявок щодо отримання дублікатів документів із вказаного вище переліку майже однаковий.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки розповідали, як відновити шкільний атестат, втрачений під час війни.

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