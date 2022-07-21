У Нікополі після численних "прильотів" скасували спрощене ЗНО для вступників

У Нікополі Дніпропетровської області цього року не проводитимуть національний мультипредметний тест для абітурієнтів.

Причина скасування НМТ – погіршення безпекової ситуації на тлі повномасштабної війни, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Водночас учасникам запропонують пройти тестування в межах основної сесії НМТ, що розпочалася 18 липня, у ті самі дати, коли вони мали проходити оцінювання, однак в іншому місті.

В УЦОЯО додали, що всі деталі щодо проведення тестування розміщено на інформаційних сторінках учасників.

"Від імені Міністерства освіти і науки України, Українського центру оцінювання якості освіти перепрошуємо за ситуацію, що склалася.

Сподіваємося на ваше розуміння і на те, що всі вступники зможуть пройти тестування і вступити до омріяних закладів вищої освіти", – наголосили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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Нагадаємо, за останні кілька днів у Нікополі дійсно погіршилася безпекова ситуація: 19 липня росіяни обстріляли місто з "Градів". Того дня зафіксували аж 40 "прильотів".

Вже 20 липня ворог випустив по місту понад 30 снарядів, внаслідок чого було зруйновано й пошкоджено приватні будинки. Двоє людей загинули, а дев’ятеро отримали поранення.