Ім’ям Зеленського назвали морську істоту, яка жила 150 млн років тому

Польські палеонтологи назвали на честь президента України Володимира Зеленського морську істоту віком у 150 мільйонів років.

Про це повідомляє науковий журнал Royal Society Open Science.

Ця істота – безхребетна морська лілія розміром близько 5 сантиметрів у діаметрі. Науковці знайшли нового представника голкошкірих Юрського періоду в Ефіопії, після чого назвали його Ausichicrinites zelenskyyi.

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Дослідники кажуть, що морська лілія жила 150 мільйонів років тому. Істота мала 10 довгих лап та гострі кігті, схожі на щупальці, за допомогою яких хапалася за морське дно.

МікроКТ-томографія Ausichicrinites zelenskyyi

Також у неї існувало кілька варіантів забарвлення – від темно-червоного до яскраво-жовто-жовтого і помаранчевого.

Крім того, морська лілія мала здатність до регенерації. Ця властивість притаманна і сучасним видам, кажуть палеонтологи.

"Названо на честь Володимира Олександровича Зеленського, шостого і нинішнього президента України, за мужність і відвагу, виявлені в захисті вільної України", – резюмували науковці.

Ausichicrinites zelenskyyi вважається найдавнішим приклад регенерації, задокументованим у викопної морської лілії, наголосив професор Сілезького університету в Катовіцах Маріуш Саламон.

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