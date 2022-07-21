Ім’ям Зеленського назвали морську істоту, яка жила 150 млн років тому

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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21 липня 2022

Польські палеонтологи назвали на честь президента України Володимира Зеленського морську істоту віком у 150 мільйонів років.

Про це повідомляє науковий журнал Royal Society Open Science.

Ця істота – безхребетна морська лілія розміром близько 5 сантиметрів у діаметрі. Науковці знайшли нового представника голкошкірих Юрського періоду в Ефіопії, після чого назвали його Ausichicrinites zelenskyyi.

Дослідники кажуть, що морська лілія жила 150 мільйонів років тому. Істота мала 10 довгих лап та гострі кігті, схожі на щупальці, за допомогою яких хапалася за морське дно. 

МікроКТ-томографія Ausichicrinites zelenskyyi

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Також у неї існувало кілька варіантів забарвлення – від темно-червоного до яскраво-жовто-жовтого і помаранчевого.

Крім того, морська лілія мала здатність до регенерації. Ця властивість притаманна і сучасним видам, кажуть палеонтологи.

"Названо на честь Володимира Олександровича Зеленського, шостого і нинішнього президента України, за мужність і відвагу, виявлені в захисті вільної України", – резюмували науковці.

Ausichicrinites zelenskyyi вважається найдавнішим приклад регенерації, задокументованим у викопної морської лілії, наголосив професор Сілезького університету в Катовіцах Маріуш Саламон.

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