МОН рекомендує вишам розпочати навчальний рік для першокурсників з 15 вересня

Ректори українських університетів мають право самостійно обирати дату початку нового навчального року в умовах війни.

При цьому Міністерство освіти і науки України рекомендує вишам встановити початок навчального року для першокурсників з 15 вересня, розповів заступник глави відомства Андрій Вітренко в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Це пов'язано з особливостями цьогорічної вступної кампанії.

"Вступна кампанія була трошки зміщена, і це 15 вересня – це компенсація, щоб нікуди не поспішали, щоб всі студенти склали НМТ. Щоб ми не втратили жодну дитину, ми рекомендували зараховувати їх і починати навчання вже з 15 вересня", – пояснює посадовець.

Водночас початок навчання для студентів 2, 3, 4 курсів та другого курсу магістратури рекомендують встановити на 15 серпня.

"Перше й найголовніше, щоб діти якомога швидше пішли в офлайн навчання. Ми маємо забезпечити альтернативу: або офлайн, або онлайн, або змішана форма навчання для того, щоб студенти не втратили жодного дня свого студентського життя.

Багато закладів освіти починають навчання 15 серпня, але виводять тільки ті спеціальності, де висока питома вага дуальної освіти, де необхідно тренуватися і мати практику, а соціогуманітарні спеціальності будуть починати навчання з 15 вересня", – підкреслив заступник міністра освіти.

Водночас Вітренко зазначив, що остаточної інформації щодо того, скільки закладів вищої освіти по Україні вже готові до офлайн-навчання з огляду безпеки, наразі немає. Додав, що зараз триває аудит безпекової ситуації в університетах.

"Навчальні заклади, як школи, так і виші, мають стати територією безпеки, щоб родини не переживали за те, куди йдуть їхні діти і були впевнені, що вони перебувають у безпеці. Тому рекомендації щодо змінності, розробити навчання по днях.

Саме з цього приводу ми рекомендуємо використовувати суботи. Це має розвантажити аудиторії для студентів відповідно до кількості місць в укриттях", – пояснює Вітренко.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що у закладах освіти, які не відповідають безпековим вимогам і не мають належно облаштованих укриттів, навчальний рік розпочнеться у дистанційній формі.