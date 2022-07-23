На Донеччині чоловік відстрілює безпритульних тварин: зоозахисники звернулись у поліцію

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
3724
23 липня 2022

Зоозахисники б'ють на сполох через жорстоке поводження з тваринами на Донеччині. Житель Мирнограда холоднокровно розстрілює безпритульних тварин.

Про це повідомляють волонтери громадської організації UAnimals.

"Ледь не щодня ми отримуємо інформацію про знущання з тварин. На жаль, зараз чотирилапі страждають не лише від рук окупантів", – наголошують зоозахисники.

Про жорстокі випадки поводження із тваринами організації повідомили місцеві мешканки Мирнограда. Зі слів жінок, чоловік стріляв з вікна свого будинку, намагаючись вбити безпритульного кота.

 Фото: UAnimals

Читайте також: В Одесі чоловік "тренував" цуценя побоями – зоозахисники звернулися в поліцію

"Згідно з випискою ветеринарного лікаря та рентген-обстеження, кіт мав два кульові поранення порожнини черепа, спричинені пострілами, ймовірно, з пневматичної зброї", – розповідають волонтери.

Цей випадок – непоодинокий, адже 18 липня чоловік намагався вбити ще одну тварину. Інцидент стався на очах у сусідів, які гуляли у дворі з неповнолітньою дитиною.

Читайте також: Зоозахисники врятували зґвалтованого собаку на Житомирщині

Дізнавшись про випадки живодерства, волонтери звернулася до Покровського районного управління поліції з вимогою зареєструвати заяву про вчинене кримінальне правопорушення. Зоозахисники закликають невідкладно розпочати досудове розслідування цієї справи.

"Кожне життя важливе, а такі злочини не можуть лишатися безкарними. Про хід справи ми повідомимо згодом", – наголосили в організації.

Читайте також: На Львівщині судитимуть чоловіка, який вбив вилами цуценя через "особисту неприязнь"




 12082
Суспільство

На його очах живцем спалили 13 коней: історія Віктора Кукуюка з Чернігівщини, який провів у полоні 109 днів

 45167
Суспільство

"Або вже стріляй, або пропускай". Історія чоловіка з Херсонщини, який чотири рази намагався вибратися з окупації

Ірина Лупачова
 8490
Суспільство

Тортури й справи про "тероризм". Історія волонтерів з Маріуполя, які вийшли з полону

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

На його очах живцем спалили 13 коней: історія Віктора Кукуюка з Чернігівщини, який провів у полоні 109 днів

Україна не відправлятиме дітей на Чемпіонат світу з шахів через участь росіян
Українська майстриня вишила портрет Зеленського з дружиною, який продасть задля ЗСУ. ФОТО
На Донеччині чоловік відстрілює безпритульних тварин: зоозахисники звернулись у поліцію
12-річний переселенець у Тернополі готує лимонад і збирає гроші на ЗСУ. ФОТО
У США діагностували мавпячу віспу у двох дітей
Суспільство

"Або вже стріляй, або пропускай". Історія чоловіка з Херсонщини, який чотири рази намагався вибратися з окупації

Ірина Лупачова
Суспільство

Тортури й справи про "тероризм". Історія волонтерів з Маріуполя, які вийшли з полону

Олена Барсукова