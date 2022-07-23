На Донеччині чоловік відстрілює безпритульних тварин: зоозахисники звернулись у поліцію

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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23 липня 2022

Зоозахисники б'ють на сполох через жорстоке поводження з тваринами на Донеччині. Житель Мирнограда холоднокровно розстрілює безпритульних тварин.

Про це повідомляють волонтери громадської організації UAnimals.

"Ледь не щодня ми отримуємо інформацію про знущання з тварин. На жаль, зараз чотирилапі страждають не лише від рук окупантів", – наголошують зоозахисники.

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Про жорстокі випадки поводження із тваринами організації повідомили місцеві мешканки Мирнограда. Зі слів жінок, чоловік стріляв з вікна свого будинку, намагаючись вбити безпритульного кота.

 Фото: UAnimals

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"Згідно з випискою ветеринарного лікаря та рентген-обстеження, кіт мав два кульові поранення порожнини черепа, спричинені пострілами, ймовірно, з пневматичної зброї", – розповідають волонтери.

Цей випадок – непоодинокий, адже 18 липня чоловік намагався вбити ще одну тварину. Інцидент стався на очах у сусідів, які гуляли у дворі з неповнолітньою дитиною.

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Дізнавшись про випадки живодерства, волонтери звернулася до Покровського районного управління поліції з вимогою зареєструвати заяву про вчинене кримінальне правопорушення. Зоозахисники закликають невідкладно розпочати досудове розслідування цієї справи.

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"Кожне життя важливе, а такі злочини не можуть лишатися безкарними. Про хід справи ми повідомимо згодом", – наголосили в організації.

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