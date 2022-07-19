В Одесі чоловік "тренував" цуценя побоями – зоозахисники звернулися в поліцію

Зоозахисники написали заяву в поліцію на мешканця Одеси, який побив цуценя.

Сусіди чоловіка зафіксували знущання над собакою на відео, повідомляє зоозахисна організація UAnimals.

На відеозаписі можна помітити, що чоловік завдавав тварині удари руками та невідомими предметами.

"Сьогодні в мережі з’явилося моторошне відео, на якому житель Одеси знущається з цуценяти. Про це повідомили сусіди чоловіка, які стали свідками побиття тварини", – написали зоозахисники.

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Фото ілюстративне: Ivankmit/Depositphotos

Власник цуценяти стверджує, що так тренував тварину, а відповідні рекомендації нібито отримав від "професійного кінолога".

Однак таке "тренування" є неприпустимим, антигуманним і жорстоким, наголошують зоозахисники.

UAnimals звернулися до районного відділу поліції в Одеській області з вимогою зареєструвати заяву про вчинення кримінального злочину.

Вони вимагають у правоохоронців розпочати розслідування та вилучити собаку у власника до рішення суду.

"Вдячні всім небайдужим, хто надав розголосу цій страшній ситуації. Про хід справи ми повідомимо згодом", – додають в організації.