Українська майстриня вишила портрет Зеленського з дружиною, який продасть задля ЗСУ. ФОТО

Заслужена майстриня України з Житомирщини Тетяна Пащенко вишила портрет президента Володимира Зеленського та першої леді.

Свою роботу вона планує продати, а виручені кошти передати на потреби Збройних сил України, повідомляє "Укрінформ".

За словами майстрині, схему вишивання вона розробила сама, а фото для портрету Володимира та Олени Зеленських взяла із соцмереж.

Робота над портретом президентського подружжя тривала досить довго – картину вона почала створювати ще до війни. На цю вишивку майстрині знадобилося п'ять місяців.

Українська майстриня Тетяна Пащенко вишила портрет президентського подружжя, який продаcть задля ЗСУ. Фото: Укрінформ

Розмір готової картини – 57 см завширшки та 77 см заввишки.

Майстриня зізнається, що не поспішає ставити роботу під скло, доки особисто не зустрінеться із Зеленським, щоб він розписався на картині.

"Хочу зустрітися з президентом, щоб він розписався на своїй сорочці. Потім планую картину продати, а отримані кошти спрямувати на допомогу армії", – розповідає Пащенко.

Наразі українська майстриня працює над захистом свого авторського права на вишиту картину.