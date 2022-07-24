Укрпошта назвала дату виходу нової марки з трактором, який тягне російський танк

Яна Осадча журналіст
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24 липня 2022

Нова марка від Укрпошти "Доброго вечора, ми з України" з'явиться у продажу 28 липня 2022 року.

Разом з маркою вийде тематичний мерч, який доповнить патріотичну серію, повідомили у держпідприємстві.

На новій марці зображений трактор з українським прапором, який тягне за собою російський танк. Ескіз та тематику марки обрали українці шляхом голосування у Дії та на сайті Укрпошти.

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Усього планують випустити 5 млн екземплярів марки з трактором, однак діятимуть обмеження на її продаж.

 Марка "Доброго вечора, ми з України"

Нагадємо, Укрпошта оголосила голосування за ескіз поштової марки, яка представлятиме Україну на конкурсі PostEurop з темою "Мир – найвища цінність людства".

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