5 цікавих фактів про китів від українських полярників

23 липня у світі відзначали День китів та дельфінів. У цей день у 1982 році Міжнародна китобійна комісія ухвалила рішення про повну заборону комерційного вилову китів.

У Національному антарктичному науковому центрі зібрали кілька цікавих фактів про цих тварин.

🐋Кити – найбільші тварини на планеті. Довжина синього кита сягає 33 метрів (це приблизно як висота 10-поверхівки), а вага становить близько 15 тонн (це з десяток легкових машин). Фонтан, який випускає синій кит, добиває на висоту 10 метрів.

🐋На острові Расмусен знаходяться залишки кита із VII століття нашої ери. Торік українські вчені встановили, що це – синій кит, довжиною щонайменше 26 метрів. Цим залишкам приблизно 1350 років, тобто тварина мешкала в епоху вікінгів та цивілізації майя.

Кити – найбільші тварини на планеті

🐋Найпоширенішими китами в районі української антарктичної станції "Академік Вернадський" є горбаті кити. Їхнє дослідження – один з напрямів роботи вітчизняних біологів. На хвостових плавцях горбані мають унікальний візерунок – неначе відбиток пальця в людини. За цим малюнком можна ідентифікувати кожну окрему тварину.

Найбільш стрибучими вважаються горбаті кити

🐋Найбільш стрибучими вважаються горбаті кити. Науковці мають кілька припущень, навіщо вони це роблять. Зокрема, у такий спосіб кити намагаються позбутися паразитів, які живуть на їхній шкірі, й чухаються об воду, щоб зменшити подразнення. Також вважається, що стрибки – це спосіб комунікації або частина "любовних ігор".

Представники китової родини дзьоборилих є рекордсменами за глибиною та тривалістю занурень

🐋Представники китової родини дзьоборилих є рекордсменами серед морських ссавців за глибиною та тривалістю занурень. Абсолютний рекорд належить виду справжній дзьоборил, найбільша задокументована глибина занурення якого становила майже 3 км, а максимальна тривалість занурення – понад 2 години.

Найпоширенішими китами в районі станції "Академік Вернадський" є горбаті кити

Нагадаємо, у Чорному морі через війну масово гинуть дельфіни.

Фото: Оксана Савенко, Каріна Вишнякова, Юлія Іванчикова, Анна Соіна.