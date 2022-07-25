Росію виключили з Міжнародного союзу спелеології до закінчення війни

24 липня у Франції розпочав роботу 18-й Міжнародний спелеологічний конгрес.
Генеральна Асамблея Міжнародного союзу спелеології (UIS) вирішила призупинити членство РФ в організації.
Країну-агресора виключили з UIS до закінчення війни та відновлення суверенітету України.
Про це повідомляє Українська спелеологічна Асоціація (УСА) у Facebook.
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|Фото: Ukrainian speleological Association
Українська делегація винесла на голосування Генасамблеї питання щодо призупинення членства Росії в UIS.
Така пропозиція означає, що РФ мають виключити з союзу до закінчення війни та відновлення міжнародно визнаних кордонів України включно з Кримом.
Зрештою, членство Росії у Міжнародному союзі спелеології призупинили – рішення підтримала більшість делегатів.
"Вдячні UIS і всім країнам, які нас підтримали. Дякуємо за підтримку Олександру Климчуку.
Українська делегація на конгресі продовжує працювати", – кажуть в УСА.
Раніше Бюро Міжнародного спелеологічного союзу засудило вторгнення РФ в Україну і призупинило будь-яку співпрацю з російськими спелеологічними організаціями.
На знак солідарності з українськими спелеологами Бюро також рекомендувало Генасамблеї виключили Росію з організації та забрати у російської мови статус офіційної мови UIS.
Нагадаємо, UIS – це міжнародна неурядова організація, яка займається розвиткуом спелеології та, зокрема, спелеологічного туризму.
Союз утворився у 1965 році та координації міжнародної спелеології у наукових, технічних, культурних та економічних аспектах.
Україну в UIS представляє Українська спелеологічна асоціація.
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