У Львові не буде класів з російською мовою навчання – радник голови ОВА

На Львівщині більше не буде класів з російською мовою навчання.
Про це повідомив радник голови Львівської обласної військової адміністрації Олег Радик у Facebook.
"Були ще минулого року треті, четверті класи у трьох школах.
Така інформація з Департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації", – написав він.
Водночас офіційно про скасування російськомовних класів буде відомо до 5 вересня, коли всі заклади освіти подадуть звітність в Єдину державну електронну базу з питань освіти.
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Нагадаємо, раніше вивчення російської мови скасували у школах Житомира.
У навчальному році її замінять іншими заняттями на вибір батьків школярів, а вчителі російської будуть викладати інші предмети.
Також від мови країни-окупанта відмовилися у Миколаєві: з 1 вересня школярі не вивчатимуть російської у місцевих державних школах.
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