У Львові не буде класів з російською мовою навчання – радник голови ОВА

На Львівщині більше не буде класів з російською мовою навчання.

Про це повідомив радник голови Львівської обласної військової адміністрації Олег Радик у Facebook.

"Були ще минулого року треті, четверті класи у трьох школах.

Така інформація з Департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації", – написав він.

Водночас офіційно про скасування російськомовних класів буде відомо до 5 вересня, коли всі заклади освіти подадуть звітність в Єдину державну електронну базу з питань освіти.

Фото: Smile19/Depositphotos

Нагадаємо, раніше вивчення російської мови скасували у школах Житомира.

У навчальному році її замінять іншими заняттями на вибір батьків школярів, а вчителі російської будуть викладати інші предмети.

Також від мови країни-окупанта відмовилися у Миколаєві: з 1 вересня школярі не вивчатимуть російської у місцевих державних школах.