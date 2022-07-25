У Львові не буде класів з російською мовою навчання – радник голови ОВА

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
6706
25 липня 2022

На Львівщині більше не буде класів з російською мовою навчання.

Про це повідомив радник голови Львівської обласної військової адміністрації Олег Радик у Facebook.

"Були ще минулого року треті, четверті класи у трьох школах.

Реклама:

Така інформація з Департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації", – написав він.

Водночас офіційно про скасування російськомовних класів буде відомо до 5 вересня, коли всі заклади освіти подадуть звітність в Єдину державну електронну базу з питань освіти.

Читайте також: Яким буде навчання з 1 вересня: відповіді освітнього омбудсмена

Фото: Smile19/Depositphotos

Нагадаємо, раніше вивчення російської мови скасували у школах Житомира

У навчальному році її замінять іншими заняттями на вибір батьків школярів, а вчителі російської будуть викладати інші предмети.

Реклама:

Також від мови країни-окупанта відмовилися у Миколаєві: з 1 вересня школярі не вивчатимуть російської у місцевих державних школах.

Читайте також: Освітній омбудсмен назвав умову, за якої російську мову можуть викладати у школах


Реклама:


Реклама:
 4113
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2692
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3276
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат