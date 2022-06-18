У школах Миколаєва з 1 вересня забороняють вивчати російську мову

У державних школах Миколаєва з 1 вересня 2022 року заборонили використання російської мови.

Про це йдеться у рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради, повідомила заступниця директора першої школи Миколаївського ліцею імені Олега Ольжича Маргарита Бондаренко.

Зокрема, у школах не буде 1-4 класів з російською мовою навчання, а учні 1-11 класів не будуть вивчати російську мову на уроках та факультативах.

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Крім того, у школах забороняється оформлювати освітнє середовище з використанням російської мови.

Нагадаємо, у Житомирі також припинять вивчати російську мову у школах, а в Тернополі вуличним музикантам не дозволяють співати російською.