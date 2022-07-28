Джавеліна, Байрактар та Хозяйка: які імена українці обирають для дітей у 2022 році

Міністерство юстиції України опублікували список найпопулярніших для новонароджених дітей в Україні за перше півріччя 2022 року.

Найбільше українці віддавали перевагу традиційним іменам, однак не обійшлось без трендових і нестандартних імен, повідомили на Facebook-сторінці Мін'юсту.

"У нашій державі немає обмежень чи заборон на присвоєння тих чи інших імен. Тож, батьки дітей мають право називати своїх малюків будь-якими іменами, які їм подобаються", – йдеться в повідомленні.

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Серед жіночих імен для дітей найпопулярнішими стали Анна, Софія, Марія, Вікторія, Анастасія, Соломія, Олександра, Поліна.

Після перемоги України на Євробаченні-2022 популярності також набирає ім’я Стефанія – на честь тріумфальної пісні Kalush Orchestra.

Найпопулярнішими іменами для хлопчиків в цьому році стали Артем, Олександр, Максим, Богдан, Марк, Дмитро, Михайло.

Також під час війни стали популярними імена, пов’язані з новими видами зброї, яку ЗСУ успішно використовує проти окупантів.

Найпопулярнішим "військовим" ім’ям серед українців стало Джавеліна/Джавелін – на честь американського протитанкового ракетного комплексу.

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Новонароджених хлопчиків також називають назвою турецьких бойових безпілотників – Байрактар.

Які незвичні імена використовували українці: