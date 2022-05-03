В Україні народилося майже 36,5 тисяч малюків з початку війни

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 травня 2022

З початку повномасштабної війни 24 лютого в Україні народилися 36 425 дітей.

Причому найбільше з них (3640 малюків) з'явилися на світ у Львівській області, повідомляє Міністерство юстиції.

У Дніпропетровській області зареєстрували народження 3196 дітей, а в Одеській – 2842 дитини.

"Діти – наше майбутнє, заради них ми обов’язково переможемо!" – наголошують у Мін’юсті.

  Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Нагадаємо, станом на 10 квітня тільки у Києві народилося 1189 дітей з початку повномасштабної війни.

За той же час у столиці побралися 1439 закоханих пар.

В умовах війни українці називають своїх малят "бойовими" іменами – зокрема, на честь американського протитанкового ракетного комплексу Javelin.

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За час війни в Україні зареєстрували 24,8 тис. шлюбів та народилося понад 26 тис. дітей

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