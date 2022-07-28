Весільний бум під час війни: у Києві за 5 місяців зареєстрували рекордну кількість шлюбів

Від початку повномасштабної війни у Києві одружилась рекордна кількість молодят.

Усього з 24 лютого до 23 липня зареєстрували 9120 шлюбів, повідомили в Міністерстві юстиції України.

Для порівняння, за цей період у 2021 році в столиці одружились лише 1110 пар.

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Таку рішучість молодят пов’язують із бажанням впоратись зі стресом, пов’язаним з війною.

"Ми зрозуміли, що реальним є лише сьогодні, бо, що буде завтра – невідомо, а безтурботного вчора вже немає.

Тому все більше пар не відтягують весілля, а приймають швидкі рішення", – йдеться в повідомленні.

Також на кількість одружень найімовірніше повпливало офіційне спрощення процедури реєстрації шлюбів під час війни.

Зараз зареєструвати шлюб можна в будь-якому ДРАЦСі країни без місячного очікування, як це було раніше.

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Окрім цього, військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я можуть зареєструвати шлюб онлайн, без особистої присутності.

"Факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я", – нагадують в Мін’юсті.

Нагадаємо, загалом в Україні за перше півріччя 2022 року зареєстрували 102 318 шлюбів.