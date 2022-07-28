Весільний бум під час війни: у Києві за 5 місяців зареєстрували рекордну кількість шлюбів

Від початку повномасштабної війни у Києві одружилась рекордна кількість молодят.

Усього з 24 лютого до 23 липня зареєстрували 9120 шлюбів, повідомили в Міністерстві юстиції України.

Для порівняння, за цей період у 2021 році в столиці одружились лише 1110 пар.

Таку рішучість молодят пов’язують із бажанням впоратись зі стресом, пов’язаним з війною.

"Ми зрозуміли, що реальним є лише сьогодні, бо, що буде завтра – невідомо, а безтурботного вчора вже немає.

Тому все більше пар не відтягують весілля, а приймають швидкі рішення", – йдеться в повідомленні.

Також на кількість одружень найімовірніше повпливало офіційне спрощення процедури реєстрації шлюбів під час війни.

Зараз зареєструвати шлюб можна в будь-якому ДРАЦСі країни без місячного очікування, як це було раніше.

Окрім цього, військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я можуть зареєструвати шлюб онлайн, без особистої присутності.

"Факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я", – нагадують в Мін’юсті.

Нагадаємо, загалом в Україні за перше півріччя 2022 року зареєстрували 102 318 шлюбів.