В уряді пропонують ввести комплексний іспит для отримання громадянства України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував ввести комплексний іспит для осіб, які мають намір отримати українське громадянство.
Про це свідчить зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт №7606, ініціатором якого є глава Кабміну.
Зокрема, Шмигаль пропонує запровадити такі іспити для надання громадянства України:
- з основ Конституції України,
- з історії України,
- української мови.
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"Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року російської федерації на територію України внесло корективи ставлення держави до інституту громадянства України, зокрема щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
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Крім того, деякі особи, які вже мають український паспорт, протягом двох років повинні скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на визначення рівня володіння державною мовою. На підтвердження проходження іспитів необхідно буде подати відповідні документи.
Йдеться про наступні категорії людей:
- особи, яких прийнято до громадянства України, як таких, що мають визначні заслуги перед нашою державою;
- особи, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес (проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, зокрема які нагороджені державною нагородою, що отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі ЗУ "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");
Якщо протягом двох років вказані особи не складуть іспити, це буде підставою для втрати громадянства України.
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