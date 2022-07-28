В уряді пропонують ввести комплексний іспит для отримання громадянства України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував ввести комплексний іспит для осіб, які мають намір отримати українське громадянство.

Про це свідчить зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт №7606, ініціатором якого є глава Кабміну.

Зокрема, Шмигаль пропонує запровадити такі іспити для надання громадянства України:

з основ Конституції України,

з історії України,

української мови.

"Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року російської федерації на територію України внесло корективи ставлення держави до інституту громадянства України, зокрема щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Крім того, деякі особи, які вже мають український паспорт, протягом двох років повинні скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на визначення рівня володіння державною мовою. На підтвердження проходження іспитів необхідно буде подати відповідні документи.

Йдеться про наступні категорії людей:

особи, яких прийнято до громадянства України, як таких, що мають визначні заслуги перед нашою державою;

особи, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес (проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, зокрема які нагороджені державною нагородою, що отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі ЗУ "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");

Якщо протягом двох років вказані особи не складуть іспити, це буде підставою для втрати громадянства України.