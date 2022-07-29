За скільки часу учні та вчителі мають дістатися укриття, якщо його немає у школі – розповіли в ОП

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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29 липня 2022

У новому навчальному році в українських школах зможуть проводити очне навчання лише за наявності укриття.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що максимальний час для учнів та вчителів, щоб дістатися до найближчого бомбосховища не має перевищувати 10 хвилин. 

"Школи, куди підуть діти по всій Україні визначатимуться в залежності від безпекової ситуації в регіоні. 

У приміщеннях мають бути обладнані укриття, якщо в самій школі такого не передбачено – то укриття має бути в 10 хвилинній доступності", – сказав він.

 Фото: ASeiryk / Depositphotos

Нагадаємо, що у вимогах до укриттів у навчальних закладах, які розробило Міністерство освіти спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій, зазначено, що воно має розташовуватися від закладу освіти на  відстані до 100 метрів або безпосередньо в освітній будівлі.

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У разі повітряної тривоги учні та вчителі повинні якомога оперативніше дістатися до нього.

Проте у будівельних нормах до навчальних закладів немає окремих вимог щодо розташування укриттів. Тому допускається відстань у 500 м від закладу освіти.

Крім того, обладнання укриття має бути розраховано на перебування учнів та викладачів не менше, ніж на 48 годин.

Тому там має бути не лише водопостачання, запас питної води та аптечки, але й Wi-Fi та місця для сну.




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